Uutuusromaani kertoo elämästä erilaisten kulttuurien välimaastossa

Jaa

Eija Tarkiaisen ensimmäinen suomenkielinen teos on aistikas ja mukaansa tempaava kertomus.

Katsonko minussa elävää elämää kuin kurtisaania; joko intohimoisesti mutta kuin varkain tai ankarasti tuomiten?

Pitkään Italiassa asuneen Eija Tarkiaisen Jäälyhty (Basam Books 2021) on omaelämäkerrallinen romaani, jonka kantavat ajatukset ovat pienten ja suurten kulttuurierojen terästämiä sekä pohjoisen luonnon karaisemina.

”Ei riitä, että siemenestä kasvaa viljaksi. On käytävä tulipesässä, jotta muuttuisi leiväksi.”

Jäälyhdyn kerronta on charmikkaalla tavalla vanhahtavaa suomen kieltä: soinnukasta, aistiherkkää ja täsmällistä. Tarina piirtyy esiin eletyistä hetkistä, joita on ripoteltu pitkin romaania.

Tarkiainen toivoo tarinansa saattavan lukijan omien tunteidensa ja aistimustensa äärelle; kurottamaan kätensä siihen sisäiseen, runsasvetiseen ja alati solisevaan kirkkaaseen lähteeseen, josta ammentaa vastaukset niille kysymyksille, joita usein unohdamme itsellemme esittää.

”Olenko raukkamainen karkuri vai arkailematon seikkailija ja haluanko sen todella tietää? Kuinka paljon totuutta itsestäni olen valmis hyväksymään?”

Jäälyhty on Tarkiaisen ensimmäinen suomenkielinen kirja. Italiaksi häneltä on julkaistu teokset Contatto con la tua bellezza (Edizioni Sì, 2009), Libera la tua natura selvaggia (Uno editori, 2019) ja laaja artikkeli sekä runoja Marco Viscontin kirjassa Valore umano e natura in architettura (Libria, 2020).

Kirjailijasta

Eija Tarkiainen (s.1965) muutti Suomesta Italiaan 17-vuotiaana ja valmistui Torinon yliopistosta venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteriksi. Italiassa hänet tunnetaan värikkäänä luennoitsijana aiheinaan terveys, hyvinvointi, ekologia, Suomen luonto, kirjallisuus ja Kalevala.