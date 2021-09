Uutuusromaani suositun ”Seepra joka ajatteli liikaa” -teoksen kirjoittajalta!

Jaa

Tiia Aholan uusin romaani on tarina surusta, joka haluaa tulla löydetyksi.

Väkivaltarikostutkija Erin toipuu romahduksesta keskiaikaisessa retriitissä. Hänellä on mukanaan kauan sitten kuolleen äitinsä, Seljan, viisi päiväkirjaa, jotka vievät hänet matkalle pohjoisen mytologian yhdeksään maailmaan, 1990-luvun poliisitoimintaan ja omaan lapsuuteensa.

Tiia Aholan Susi joka pelkäsi pimeää (Basam Books 2021) on tarina kätketystä surusta kolmessa sukupolvessa. Mitä tapahtuu, kun mytologia ja todellisuus sekoittuvat? Entä jos meissä jokaisessa kasvaa maailmanpuu?

”Susi joka pelkäsi pimeää on tarina surusta, joka haluaa tulla löydetyksi. Se on kertomus poliisista, joka tuntee olevansa lammas suden vaatteissa. Se on metafora ihmisen kehosta, joka on kuin pohjoisen mytologian maailmanpuu ja sen kaikki yhdeksän maailmaa.”

Kirjailijasta

Tiia Ahola on työskennellyt matkaoppaana, ja toimii tällä hetkellä vanhempana rikoskonstaapelina Helsingissä. Hän on aina ollut kiinnostunut ihmisen mielen pimeistä ja valoisista puolista, joista hän on oppinut työnsä ja oman elämänsä kautta. Aholalta on julkaistu aiemmin romaani Seepra joka ajatteli liikaa (Basam Books 2020).