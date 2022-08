Uutuusteos valottaa Jimi Hendrixin elämään ja kuolemaan liittyviä mysteereitä

Philip Normanin muusikkoelämäkerta Wild Thing – Jimi Hendrixin lyhyt ja vaikuttava elämä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Teoksen on suomentanut Jussi Niemi.

Jimi Hendrixin merkitys aikaansa edellä olleena sähkökitaran uudistajana ja roturajat ylittävänä kulttuurin esitaistelijana on nykyään kiistattomasti tunnustettu. Monille Jimin musiikki on pyhää ja Jimi itse soittimensa kaikkien aikojen ykkönen. Hänen elämänsä päättyi vain 27-vuotiaana, mutta sen vaikutus ulottuu tähän päivään asti. Hendrixin aikalaiset Eric Claptonista ja Johnny Winteristä alkaen kunnioittivat tätä ujoa mestitsiä ei ainoastaan vertaisenaan, vaan itseään parempana – Johnny Winterin sanoin: ”Jimi yhdisti avaruuden ja bluesin. Miten siitä voisi enää panna paremmaksi?”

Jimin vaikutus ulottui ja ulottuu laajalle rockin ja bluesin genrerajojen ulkopuolelle. Silti hänen traagisen elämänsä monet yksityiskohdat ja hänen syvimmät ajatuksensa jäivät salatuiksi. Tätä salattua meritoitunut rockkirjailija Philip Norman valottaa tuoreessa, Jussi Niemen suomentamassa elämäkerrassa Wild Thing – Jimi Hendrixin lyhyt ja vaikuttava elämä. Norman paneutuu myös hyvin tarkasti Hendrixin kuoleman olosuhteisiin ja sen moniin hämäriksi jääneisiin yksityiskohtiin.

Philip Norman (s. 1943) on arvostettu englantilainen musiikkikirjailija, joka on kirjoittanut ansiokkaat bänditarinat muun muassa Beatlesista ja Rolling Stonesista sekä elämäkerrat muun muassa John Lennonista, Mick Jaggerista, Paul McCartneysta ja Eric Claptonista – nyt myös Jimi Hendrixistä. Normanin teosten vahvuuksia ovat musiikista kertomisen lisäksi syvälliset ja persoonalliset kuvaukset elämäkertojen kohteista ihmisinä.

Jussi Niemi (s. 1950) on tamperelainen musiikkijournalisti ja suomentaja, jonka kirjoittajaura käynnistyi jo 1970-luvulla Musa- ja Soundi-lehtien toimittajana. Hän on suomentanut lukuisia musiikkielämäkertoja, kuten Johnny Winter- ja Eric Clapton -elämäkerrat Rankkaa menoa ja Slowhand sekä Charles Mingusin kaunokirjallisesti ansiokkaan omaelämäkerran Koiraakin kurjempi. Hänen viimeisin suomennoksensa ennen nyt julkaistavaa Hendrix-elämäkertaa on vuoden 2020 nobelistin Louise Glückin teos Esseitä amerikkalaisuuden ytimestä.

NORMAN, PHILIP : Wild Thing – Jimi Hendrixin lyhyt ja vaikuttava elämä

380 sivua

Sidottu, kovakantinen, valokuvitettu

ISBN 9789523810983

Ilmestymisaika: Elokuu 2022

Suomentaja: Jussi Niemi

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse.