Vaalan akuuttiosaston toiminta päättyy 5. toukokuuta - osaston palvelut jatkossa kotiin annettuina tai Utajärveltä ja Muhokselta

Osasto joudutaan sulkemaan suunniteltua aiemmin henkilöstön saatavuuteen liittyvien haasteiden takia. Akuuttiosastohoitoa vaativat potilaat saavat hoitoa hyvinvointialueen muilla akuuttiosastoilla, ensisijaisesti Utajärvellä tai Muhoksella. Vaalan akuuttiosaston henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja henkilöstön uudet tehtävät ja paikat on saatu sovittua.

Sairaalatasoista hoitoa voidaan antaa myös omassa kodissa, sillä Vaala-Utajärvi-alueelle käynnistetään kotisairaalatoiminta loppukevään aikana. Kotisairaala on osa kotiin annetavien palveluiden kokonaisuutta, jota vahvistetaan Vaala-Utajärvi-alueella. Kotisairaala on kaiken ikäisille asiakkaille tarkoitettua palvelua esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan suonensisäistä lääkehoitoa, vaativampaa haavanhoitoa, saattohoitoa tai hoidontarpeen arviointia ja seurantaa.

Kotona asumisen tuen tilannekeskuksen, eli Kotaksen sairaanhoitajan konsultaatiomahdollisuus laajenee Vaalan alueen ammattilaisille toukokuun alussa. Samanaikaisesti tiivistyy ensihoidon ja Kotas-keskuksen yhteistyö. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden kotona tapahtuva hoito on jatkossa paremmin tuettua, koska vaalalaisia hoitavilla ammattilaisilla on tukenaan kotisairaala, Kotas-keskuksen sairaanhoitaja, ensihoidon tilannekeskus ja yksiköt.

Kotiin annettavia palveluita vahvistetaan myös käynnistämällä kotikuntoutustoimintaa. Tutkimuksissa on todettu, että koti on kuntouttavampi ympäristö kuin mikään hoitoyksikkö. Nyt kotona kuntoutuminen on mahdollista aiempaa paremmin Vaalassa kotihoidon ja kaikkien edellä mainittujen toimijoiden yhteistyöllä.

”Kun vahvistamme uusia palveluita, voimme tarjota sairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotiin asti ja tukea asiakkaan kotitumista osastolta paremmin. Omassa kodissa asuminen edistää asiakkaan aktiivisuutta – on tutkittu, että lyhytkin hoitojakso osastolla heikentää toimintakykyä. Kuntalaistilaisuudessa ilmeni paljon huolta ja pelkoa osaston toiminnan loppumiseen liittyen. Väestön ikääntymisestä johtuvan palveluiden tarpeen kasvun ja henkilöstön riittävyyshaasteiden vuoksi joudumme tekemään muutoksia. Nyt vahvistamme sellaisia toimintoja, joilla on eniten vaikuttavuutta. Uskomme, että näillä muutoksilla pystymme turvaamaan asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut”, kertovat palvelualuejohtajat Satu Kangas ja Pia Piispanen.

