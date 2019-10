Vaarallisia puita poistetaan Keskuspuiston reittien varsilta

Keskuspuiston reittien varsilla on nykyään paljon huonokuntoisia ja vaarallisia puita, jotka ovat vaarassa kaatua vähänkin kovemmalla tuulella. Näitä vaarallisia puita ulkoilureittien varsilta on tarkoitus poistaa loka-marraskuussa 2019.

Poistettavat puut ovat reittien varsilla tai tonttien reunamien puustoa. Pääasiassa ne sijaitsevat Ruskeasuon alueella. Metsän sisemmistä osista puita ei poisteta. Puiden rungot jätetään pääosin maastoon maapuiksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Kaupungin metsäasiantuntijoista koostuva työryhmä on arvioinut huonokuntoiset puut. Työryhmä kiersi ko. alueen viralliset ulkoilureitit sekä tonttien reuna-alueet ja arvioi reittien varsilla olevat erittäin vaaralliset puut, jotka voivat kaatua reitin päälle milloin hyvänsä vähänkin kovemmalla tuulella. Näitä erittäin vaarallisia puita tunnistettiin 109 kappaletta. Puut on merkitty maastossa oranssilla kuitunauhalla sekä leimattu juurileimalla kaupungin käyttämällä oranssilla puiden leimausvärillä.

Ympäristöjärjestöille ja asukasyhdistyksille järjestettiin maastokävely syyskuussa, jossa metsäasiantuntijat esittelivät suunnitelmia ja kävivät läpi, mitkä puut ovat vaarallisia.

Keskuspuisto on Helsingin suurin puistoalue

Keskuspuisto on Helsingin suurin puistoalue, joka on laajuudeltaan noin 700 ha (1 000 ha, mikäli Haltialan pellot lasketaan mukaan) ja etelä-pohjoissuunnassa noin 10 km pitkä.

Keskuspuistossa on ulkoilureittejä yhteensä noin 100 km ja nyt on tarkoituksena hoitaa noin 5 % reiteistä. Jatkossa on tarkoitus käydä läpi kaikki Keskuspuiston reittien varret vaarallisten ja huonokuntoisten puiden osalta.

Keskuspuiston eteläosan metsäalueita on hoidettu viimeksi 2002–2003 sekä pieni erilliskohde vuonna 2006. Pitkän hoitovälin vuoksi alueella on paljon huonokuntoista puustoa.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Luonnonhoitosuunnitelmaa viimeistellään

Helsingin metsissä reittien varret ja tonttien reunat hoidetaan tavallisesti luonnonhoitosuunnitelmien mukaisesti. Keskuspuiston suunnitelman valmistuminen on viivästynyt, ja sen vuoksi kaupunki haluaa huolehtia alueen turvallisuudesta ja poistaa eniten vaaraa aiheuttavat puut.