Vaaratilanteista ilmoittaminen parantaa asiakkaan ja potilaan turvallisuutta

Hoitoon tai palveluun voi liittyä odottamattomia vaaratilanteita. Ilmoituslomakkeen kautta potilas, asiakas, hänen omaisensa tai läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan vaaratilanteesta. Tilanteeseen vaikuttaneiden tekijöiden tunnistaminen ja selvittäminen kehittää ja parantaa toimintaa ja prosesseja. Vaaratilanteista ilmoittaminen mahdollistaa kokemuksesta oppimiseen, aktiivisen osallisuuden hoidon, palvelun laadun sekä turvallisuuden kehittämisessä.

- On tärkeää, että myös asiakkailla, potilailla ja heidän läheisillään on mahdollisuus edistää turvallisen asioinnin, hoivan ja hoidon toteutumista. Osallisuuden lisääminen on myös osa kansallista asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa, johon Keusotessa on sitouduttu, toteaa laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen.

Ilmoittamisen vaaratilanteesta voi tehdä anonyymisti

Ilmoituksen vaaratilanteesta voi tehdä anonyymisti tai omalla nimellään. Yhteystietonsa jättäneelle vastataan kahden viikon kuluessa. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti vastuuhenkilöiden toimesta. Havaitusta vaara- tai haittatilanteesta on hyvä keskustella myös hoitohenkilökunnan kanssa. Ilmoituksen voi tehdä myös paperisella lomakkeella terveydenhuollon yksiköissä.

Vaaratilanteiden ilmoituslomakkeella ei hoideta potilasvahinkojen korvauspyyntöjä, vaan niiden käsittely hoidetaan edelleen Potilasvakuutuskeskuksessa.

