Väärin pysäköidyt autot vaarantavat turvallisuuden Kalarannassa 

Kalaranta on työmaa-aluetta, jossa väärin pysäköidyt autot ovat iso riski turvallisuudelle. Tilanteen ratkaisemiseksi lisätään Rantakadulle pysäköintipaikkoja ja kielletyille alueille pysäköinnistä sakotetaan. Liikennemerkit muutetaan uusien järjestelyjen mukaisiksi.

Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi on ilahtunut uudistettavan Kalarannan suosiosta.

– Alueelle tullaan selvästi kauempaakin, ja auto halutaan pysäköidä mahdollisimman lähelle kohdetta. Samalla väärin pysäköityjen autojen tilanne on huolestuttava. Pysäköinti on riistäytynyt käsistä. Ranta on tällä hetkellä työmaata, ja väärin pysäköidyt autot on saatava pois turvallisuuden takia, Talvi sanoo.

Kalarannassa pysäköinti on sallittu vain pysäköintiin merkityillä paikoilla. Muutoin alueella on pysäköinti kielletty.

Tilanteen ratkaisemiseksi Rantakadun varteen lisätään pysäköintipaikkoja. Rantakadulla sallitaan myös rannan puolelle pysäköinti lumettomaksi ajaksi. Talvella kadun kunnossapito vaatii enemmän tilaa. Kalarantaan lisätään aluepysäköintikiellot joka tulosuuntaan, ja merkkeihin lisätään selventävät lisäkilvet. Väärin pysäköityjä autoja sakotetaan.

Kalarannan uudistuksessa nykyinen veneenlaskupaikka poistetaan käytöstä. Lähin paikka on työmaan ajan Mansikkasaaressa. Uusi veneenlaskupaikka tehdään syksyllä Kalarantaan vankilan toiselle puolelle. Puiston läpi kulkee työmaan takia väliaikainen ajoreitti. Se tullaan palauttamaan puistoksi, kun työmaa on valmis.