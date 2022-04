Vaasa ja Uumaja — menestyvät kaupungit tiivistävät yhteistyötään kehittämisstrategialla

Mediakutsu: Tiedotustilaisuus Taiteiden yöstä 3.5. klo 14 (Teams) - Uusi karnevaalikulkue suunnitteilla 28.4.2022 13:17:31 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Tiedotustilaisuus Taiteiden yöstä: Uusi karnevaalikulkue suunnitteilla Aika ja paikka: tiistai 3.5.2022 klo 14-15Teams: Linkki: https://tinyurl.com/7kemrmwp Taiteiden yötä vietetään Vaasassa torstaina 11.8.2022 karnevaalien hengessä. Ilmoittautuminen ohjelmaan on käynnistynyt. Tänä vuonna järjestetään myös ensimmäinen Taiteiden yön karnevaalikulkue, johon erilaiset ryhmät voivat osallistua omalla kokoonpanollaan. Tervetuloa kuulemaan lisää Teams-tiedotustilaisuuteen! Paikalla ovat vs. kulttuuripäällikkö Leena Nyqvist sekä vs. kulttuurisuunnittelija Pia Kokko Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Lisätietoja: vs. kulttuuripäällikkö Leena Nyqvist, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. 0400 668 197, leena.nyqvist@vaasa.fi vs. kulttuurisuunnittelija Pia Kokko, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. 040 167 8926, pia.kokko@vaasa.fi