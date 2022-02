Vaasa kuudenneksi yrittäjäystävällisin kunta Suomessa

Vaasa sijoittui kokonaisvaikutelmaltaan kaikkien kuntien vertailussa kuudenneksi, mutta yli 50 000 asukkaan kaupungeista kolmanneksi. Kaupungin imagoon yritysnäkökulmasta liittyvistä yksittäisistä teemoista korkealle nousivat esimerkiksi kunnan markkinointi, kunnan ja yritysten välinen yhteistyö, innovaatioiden tukeminen sekä elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Vaasa sijoittui jopa 13 eri kohdassa viiden parhaan kunnan joukkoon. Arvioitaessa työvoiman saatavuutta, yrityksille tiedottamista sekä keskuksen kaupallisia palveluita Vaasa ylsi kymmenen parhaan joukkoon.

Vastaajia pyydettiin antamaan arvionsa niiden kuntien osalta, joissa heillä on liiketoimintaa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 727 vastaajaa Suomen 36 suurimmasta kunnasta tai kaupungista.

– Tulosten perusteella voidaan sanoa, että mitä tiiviimpi yhteys yrityksellä on Vaasan kaupunkiin, sitä myönteisemmin sitä arvioidaan. Kriittisimpiä ovat ne yritykset, jotka eivät ole lainkaan tekemisissä Vaasan kaupungin kanssa yritykseensä liittyvissä asioissa, Taloustutkimuksen Senior Insight Manager Timo Myllymäki selittää.

Valtakunnan kärkitasolla

Väittämissä myönteisimmin Vaasaa arvioitiin yrittäjämyönteisyydessä ja elinvoimaisuuden vahvistamisessa. Suurimpina kehityskohteina nähtiin kaupungin liikenteellinen sijainti ja yhteydet sekä kuntien välinen yhteistyö. Vaasan tulos on keskimääräistä kuntaa/kaupunkia parempi kaikissa muissa väittämissä paitsi liikenteellinen sijainti ja yhteydet.

– On hienoa nähdä, että pitkäjänteinen kehitystyö yrittäjyyden helpottamiseksi tuottaa tulosta. Tavoitteenamme on Vaasa, jossa yrittäminen olisi helppoa ja yrittäjien arki sujuvaa. Kokoonnumme säännöllisesti Vaasan Yrittäjien edustajien kanssa keskustelemaan ja asetamme yhdessä vuosikohtaiset tavoitteet. Näiden tutkimustulosten avulla myös pystymme paremmin pureutumaan ja kohdistamaan toimenpiteitä niihin asioihin, joissa toivotaan erityisesti parannuksia, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK on Vaasan seudun kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka pääomistaja on Vaasan kaupunki. VASEKin päätehtäviä ovat yrityspalvelujen tuottaminen, elinkeinoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet sekä seudun markkinointi. VASEKilta saa maksutonta neuvontaa ja tukea yrityksen kaikissa elinkaaren vaiheissa.

– Kuntien elinkeinoyhtiönä haluamme edistää yritysten ja yrittäjien yhteistyötä kuntasektorin kanssa. Siksi teimme aloitteen tämän tutkimuksen hankkimiseksi, joka laajan sisältönsä kautta toimii ajankohtaisena mittarina asioiden sujuvuudesta yritysten näkökulmasta ja antaa hyvän pohjan kehitystoimien suuntaamiselle jatkossa. Tulokset osoittavat Vaasan osalta hienoa kehitystä viime vuosien aikana ja nyt olemme jo aivan valtakunnan kärkitasolla, VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback toteaa.

Kuntabarometrikysely auki yrittäjille

Taloustutkimuksen toteuttama Kuntien imago 2021 -kysely on suunnattu yrityspäättäjille ja tutkimuksen tuloksiin voit tutustua tarkemmin täällä. Tällä hetkellä on käynnissä myös Suomen Yrittäjien Kuntabarometri-kysely, joka on suunnattu kaikille yrittäjille.

– On hyvä, että näitä tutkimuksia tehdään aina silloin tällöin. Kuntien imago 2021 –tutkimus antaa osviittaa siitä, millaisia vetovoimatekijöitä ja kehityskohteita Vaasalla on yrityspäättäjien näkökulmasta. Suomen Yrittäjien Kuntabarometrin avulla jokainen yrittäjä saa tuoda oman näkemyksensä esiin omaan kuntaansa liittyen. Näiden tulosten avulla pystymme arvioimaan niin epäonnistumisia kuin onnistumisia yhä syväluotaavammin, joten toivomme, että mahdollisimman moni yrittäjä vastaisi Kuntabarometriin. Haluamme toki saada yrittäjiltä myös henkilökohtaista palautetta siitä, mitä voimme kaupungin yrittäjäystävällisyydessä kehittää, Vaasan Yrittäjien toiminnanjohtaja Mari Pohjanniemi-Kivi tiivistää.

Suomen Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyyn pääsee vastaamaan täältä. Kysely on auki 31.3. saakka ja siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.