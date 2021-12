Vaasa mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin

Himalajan palvelutalossa on todettu uusia koronatartuntoja 16.12.2021 17.12.2021 12:03:17 EET | Tiedote

Ikäihmisten palveluasumisen yksikössä Himalajassa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa henkilökunnassa 16.12.2021. Altistuneita asukkaita sekä työntekijöitä on nyt Alppi ja Aurora-pienyksiköissä alustavien selvityksien perusteella yli 20 henkilöä. Jäljitystyö jatkuu edelleen ja karanteeniin on asetettu 15 henkilöstöön kuuluvaa.