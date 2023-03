Vaasa ottaa käyttöön pyöräedun

Valtio tukee työsuhdepyörän hankintaa: työntekijälle polkupyöräetu on tuloverovapaata 1 200 euroon saakka vuodessa.

- Työsuhdepyöräetu tukee hiilineutraaliustavoitettamme, henkilöstön hyvinvointia ja se voi myös vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden houkuttelussa ja sitouttamisessa, sanoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Usealla yrityksellä ja osalla kunnista on jo käytössä henkilöstön työsuhdepyöräetu, ja kokemukset ovat olleet positiivisia.

- Työsuhdepyöräedusta on tehty meillä useampi henkilöstöaloite. Lisäksi työsuhdepyörän hankkimisesta on laadittu henkilöstökysely syksyllä 2022, minkä mukaan noin 10 prosenttia henkilöstöstämme on alustavasti kiinnostunut hankkimaan työsuhdepyörän, kertoo työsuhdepyöräetua valmistellut hr-controller Anu Rinne.

Kaupungilla on tehty myös Traficomin valtionavustuksen tuella Kestävän työmatkaliikkumisen edistämisen -hanke vuonna 2022, minkä yhtenä jatkotoimenpiteenä ehdotettiin työsuhdepyöräedun käyttöönottoa.

Pyöräetu kilpailutetaan ja ostetaan palveluna pyöräedun hallinnointiin erikoistuneelta yritykseltä kesä-elokuussa 2023. Jos 10 prosenttia henkilöstöstä hankkii työsuhdepyörän, kustannus työnantajalle on noin 40 000 euroa vuodessa.

Työsuhdepyöräedun käyttöönotosta päätti Vaasan kaupunginhallitus kokouksessaan 20.3.