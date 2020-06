Vaasa saa uuden muraalin Taiteiden yönä

Palosaaren yrityskeskus Oy:n määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi Tapio Ollikainen 3.6.2020 09:38:01 EEST | Tiedote

Palosaaren yrityskeskus Oy:n toimitusjohtaja Anne Volaman siirryttyä eläkkeelle keväällä, yhtiön hallitus päätti nimittää uudeksi toimitusjohtajaksi Tapio Ollikaisen 1.6. alkaen. Toimitusjohtajuus on määräaikainen 31.12.2020 asti. Ollikainen on aikaisemmin toiminut yhtiön hallituksessa, joten hän tuntee yrityksen ja on siksi luonteva valinta toimitusjohtajaksi. Ollikainen jatkaa samanaikaisesti myös Vaasan kaupungin toimitilajohtajana.