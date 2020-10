Vaasa uhmaa korona-apatiaa – kaupungista tehdään maailman onnellisinta paikkaa onnellisuustutkija Markku Ojasen avulla

Vaasa on asettanut tavoitteekseen olla maailman onnellisin kaupunki maailman onnellisimmassa maassa eli Suomessa. Kaupungin uuteen strategiaan kirjatun tavoitteen saavuttamiseksi kaupunkilaisten onnellisuutta kehitetään yhdessä kaupungin uuden onnellisuuden personal trainerin, onnellisuustutkija Markku Ojasen avulla ja edistymistä seurataan vuosittain tehtävän onnellisuustutkimuksen avulla.

– Suomi on jälleen kerran valittu maailman onnellisimmaksi maaksi, mutta epäselvää on, mikä on onnellisten maassa onnellisin kaupunki. Me uskomme, että Vaasalla ja koko seudulla on tämä paikka otettavanaan. Olemme jo nyt monella mittarilla mitattuna erittäin elinvoimainen seutu, mutta nyt me lähdemme toden teolla kehittämään asukkaidemme onnellisuutta, kaupunginjohtaja Tomas Häyry kertoo.



Ensimmäiset askeleet onnellisuuden edistämisessä on otettu tänään, kun Vaasa julkisti seudun uuden “onnellisuuden personal trainerin”, psykologian emeritusprofessori ja onnellisuustutkija Markku Ojasen.



– Onnellisuus ei ole vain yksittäisen ihmisen vastuulla – omalla elinympäristöllä, kuten tässä tapauksessa Vaasalla, on siihen erittäin suuri merkitys. Olen todella innoissani päästessäni kehittämään vaasalaisten onnellisuutta, ja testaamaan ihan käytännössä, mitkä tutkimuksessa osoitetut onnellisuuden eväät ruokkivat parhaiten tämän seudun asukkaita, onnellisuutta tutkiva Ojanen kertoo.

Onnellisuutta ei jäädä odottelemaan

Vaasalaisten onnellisuutta aletaan kehittää syksyn aikana monin eri tavoin. Yksi keskeisimmistä keinoista on opastaa kaupunkilaisia kehittymään itse oman elämänsä onnellisuusasiantuntijoiksi. Ojanen pitää muun muassa kaikille ilmaisia onnellisuuden verkkoluentoja, joissa syvennytään siihen, mistä ihmisen onnellisuus muodostuu ja miten sitä voi itse kehittää. Lisäksi kaupunki jakaa Ojasen tuottamia käytännönläheisiä onnellisuusvinkkejä kaupungin somessa, verkkosivuilla sekä katukuvassa. Vinkkejä toimitetaan myös jokaiselle seudun asukkaalle postissa.

Tiiviin asukastyön lisäksi Ojanen toimii kaupungin organisaatiossa asiantuntijatehtävissä auttaen esimerkiksi eri yksiköitä kehittämään omaa toimintaansa ja palveluita onnellisuuden näkökulmasta. Ojanen on myös mukana suunnittelemassa vuosittain tehtävää seurantatutkimusta, jossa mitataan onnellisuuden kehittymistä asukkaissa.



– Moni saattaa ihmetellä, onko nyt oikea hetki puhua onnellisuudesta, kun maailma on kriisin keskellä ja ihmiset joutuvat rajoittamaan omaa elämäänsä monin tavoin. Mutta meidän mielestämme itse asiassa juuri nyt oikea hetki. Nyt me voimme oikeasti näyttää maailmalle, että onnellisuus on edelleen meidän kaikkien ulottuvilla ja se saattaa löytyä yllättävän läheltä, kuten vaikkapa lähimetsästä tai oman kullan kainalosta. Ei tarvitse välttämättä merta kauemmas lähteä, Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén kiteyttää.

