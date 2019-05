Vaasa voittoon! I love muovi -kilpailun voittaja julkistetaan suorassa tv-lähetyksessä 4.5.

Vaasan kaupunki on mukana Ylen valtakunnallisessa I love muovi -kampanjassa. Kampanjan aikana Vaasa kilpailee neljän muun kaupungin kanssa siitä, missä kaupungissa kerätään eniten kierrätettävää pakkausmuovijätettä. Kilpailun voittaja julkistetaan Ylen suorassa tv-lähetyksessä TV1:llä lauantaina 4.5 klo 19-20:30. Katso, miten me pärjäsimme!

Jokainen kaupunkilainen sai osallistua kilpailuun tuomalla omat pakkausmuovijätteensä kilpailun keräyspisteille. Vaasan kilpailupäivät olivat 10.-12.4., joka huipentui 12.4. järjestettyyn toritapahtumaan.

– Toritapahtuma onnistui yli odotusten! Paikalle saapui paljon innokkaita muovinkierrättäjiä ja tunnelma oli katossa iltaan asti, kertoo Vaasan kaupungin kehittämispäällikkö Maija Alasalmi.

Katso videokooste päivän tapahtumista tästä: https://youtu.be/B4myKqQaook



Kaupunkikiertueen aikataulu:

Tampere 5.4.

Lahti 10.4.

Vaasa 12.4.

Joensuu 17.4.

Oulu 26.4.

Päätöstapahtuma Helsingissä 4.5., Amos Rex

Muovinkierrätystä kehitetään edelleen Vaasassa

Kampanja on saanut jo aikaan muutoksia muovinkierrätyksen kehittämiseksi Vaasan seudulla. Kampanjan alkaessa Stormossen lisäsi pakkausmuovin keräysastiat kaikille hyötykäyttöasemille. www.stormossen.fi/kohdetyyppi/hyotykayttoasema/ Lisäksi Isolahteen avataan uusi kierrätyskauppakeskus. www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/isolahteen-avataan-minihyotykayttoasema-ja-kierratyskauppakeskus

Lassila & Tikanoja on käynnistänyt ”Muovimuuvin”. www.epressi.com/tiedotteet/ymparisto-ja-luonto/muovimuuvi-kutsuu-vaasalaiset-mukaan-kierrattamaan-muoveja.html L&T käynnistää muovin keräyksen vaasalaisten pihoilta heti, kun sata taloyhtiötä on saatu mukaan keräyskierrokseen. Taloyhtiöiden lisäksi myös pientaloasujat voivat nyt hankkia muovinkierrätysastian omalle pihalleen. Mikäli taloyhtiönne on kiinnostunut hankkimaan pakkausmuovin kierrätysastian ja saamaan lisätietoja kustannuksista, voit olla yhteydessä L&T:n asiakaspalveluun, puh. 010 636 7000.

Vaasan seudun jätelautakunnan kysely jätehuollosta on avoinna 19.5. saakka. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa muun muassa muovinkierrätykseen Vaasassa. Vastaajien kesken arvotaan Jopo-pyörä. Jätelautakunnan kyselyn tuloksien perusteella Vaasan jätehuoltoa kehitetään vastaukset huomioiden. https://tz6311.customervoice360.com/uc/admin/4b71/

Pysy kuulolla, ja seuraa Ylen kanavia, joista saat paljon lisätietoa muovin kierrätyksestä. www.yle.fi/ilovemuovi