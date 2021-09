Vaasaan valmistuu uusi kahdeksanmetrinen veistos liikenneympyrään

Uusi julkinen veistos sijoitetaan moottoritien päähän rakennettuun Kauppapuistikon kiertoliittymään, joka ohjaa liikennettä torin, keskussairaalan ja Malmönkadun suuntaan.

Teoksen pystyttämiseen liittyvät työt alkavat lokakuun puolivälin jälkeen. Perustuksia on tehty alkusyksyn aikana.

–Vaikutukset liikenteeseen pyritään pitämään vähäisinä. Liikenteessä olijoita pyydetään kuitenkin noudattamaan erityistä tarkkaavaisuutta alueella, kertoo kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl Vaasan kaupungilta.

Kunnianosoitus Merenkurkun saaristolle

Kahdeksanmetrinen maalatusta ruostumattomasta teräksestä valmistettava veistos on kunnianosoitus Vaasan seudulla sijaitsevalle Merenkurkun saaristolle, jonka ainutlaatuinen luonto maankohoamisineen on merkittävä Unescon maailmanperintökohde.

Uusi veistos on saanut nimensä aaltomaisten De Geer-moreenikenttien mukaan. Veistoksen muotokieleen on vaikuttanut myös liikenneympyrän pyöreä muoto. Veistokseen lisätään elävyyttä myös valolla, millä tavoitellaan viihtyisyyttä kaupunkiympäristöön.

–Pohdin veistosta suunnitellessani liikenneympyrää tilana ja sitä, mikä on Vaasan seudulle leimallista, kertoo kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen teoksen syntyprosessista.

Kirsi Kaulanen on suunnitellut useita julkisia veistoksia mm. Helsinkiin, Kotkaan ja Porvooseen. Hiljattain hän voitti presidentti Mauno Koiviston muistomerkistä järjestetyn suunnittelukilpailun.

Vaasan kaupunki järjesti kutsukilpailun

Koska teos tulee keskeiselle paikalle kaupungin yhdelle sisääntuloväylälle, järjesti Vaasan kaupunki taiteilijoille kutsukilpailun vuonna 2020. Arviointiryhmä koostui Vaasan kaupungin museoiden, teknisen toimen sekä Veljekset Gröndahlin säätiön edustajista.

–Etsimme tietyntyyppistä taiteellista henkeä ja teimme työtä sopivien taiteilijoiden löytämiseksi. Heistä valittiin luonnosten perusteella Kirsi Kaulanen ja hänen ehdotuksensa De Geer, kertoo museotoimenjohtaja Elina Bonelius.

Vaasaan tuleva uusi veistos on määrä paljastaa 12.11.2021. Se on 158. julkinen taideteos kaupungissa. Taideteos on hankittu Veljekset Gröndahlin säätiön rahoituksella.

Lisätietoja taiteilijasta: https://kirsikaulanen.fi/