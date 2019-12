Vaasalainen Hannele Helinko on valittu Vuoden terveydenhoitajaksi

Vaasan kaupungin terveydenhoitaja Hannele Helinko on valittu Etelä-Pohjanmaan Terveydenhoitajayhdistys ry:n Vuoden terveydenhoitajaksi. Vuoden terveydenhoitaja julkistettiin yhdistyksen jäsenillassa Seinäjoella 4.12.2019. Valinnasta päätti yhdistyksen hallitus.

Valintaperusteluissa kerrotaan, että Hannele Helinko on luonteeltaan vaatimaton, vaikka hänellä on vankka ammattitaito, jota hän käyttää työssään pyyteettömästi lapsiperheiden hyväksi. Helinko on pidetty henkilö asiakkaiden keskuudessa, työkaverina ja yhteistyökumppanina. Myös työnantaja arvostaa suuresti hänen työpanostaan.

Tunnustus saatu hyvin erilaisesta terveydenhoitajan työstä

– Tunnustuksen saaminen oli täydellinen yllätys. Olin todella hämmentynyt, mutta samalla valtavan onnellinen. En koskaan ajatellut, että valinta voisi osua minun kohdalleni, koska olen lähes koko työurani tehnyt niin erilaista terveydenhoitajan työtä, iloitsee Hannele Helinko.

Tämä tunnustus nostaa esiin sen, kuinka monialainen terveydenhoitajan koulutus on, ja kuinka monenlaiseen työskentelyyn koulutus antaa valmiudet. Helinko kannustaa muitakin rohkeasti tarttumaan haasteisiin, innolla kehittämään ammattitaitoaan ja oppimaan uutta.

– Minulla on ollut onni saada tehdä sellaista terveydenhoitajan työtä, jossa olen saanut kehittää ja luoda uusia toimintamalleja. Olen myös saanut työskennellä aina lähellä perheitä. Olen kiitollinen vaasalaisille kollegoilleni, jotka halusivat ehdottaa minua vuoden terveydenhoitajaksi. Olen myös onnellinen, että yhdistys halusi valita minut. Tämä on tunnustus kaikille vaasalaisille terveydenhoitajille, me kaikki teemme arvokasta työtä, kiittää Helinko.

Työ neuropsykiatristen sairauksien parissa

Nykyisin Helinko toimii Vaasan kaupungin terveyspalveluissa Nepsy-hoitajana eli hän hoitaa asiakkaita, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä. Helinko toimii alle kouluikäisten Nepsy-valmentajana, tapaa perheitä, käy tutustumassa lasten arkeen päivähoitoympäristössä sekä osallistuu verkostopalavereihin. Lisäksi hän toimii lastenpsykiatrin työparina hoitaen ajanvarauksen ja valmistelevat työt vastaanottoja varten.

Helinko osallistui Parempi arki –hankkeeseen. Hankkeessa Vaasaan luotiin Nepsy-palvelupolku perheille, joissa on alle kouluikäisiä ja peruskouluikäisiä neuropsykiatrisia piirteitä omaavia lapsia.

Pitkä työhistoria lasten ja perheiden parissa

Helinko hoiti ensin omat neljä poikaa kotona ja samalla toimi perhepäivähoitajana. Terveydenhoitajana Helinko toimi aluksi sijaisena Vaasan kaupungin lastenneuvoloissa ja kouluissa. Helinko teki pitkän työuran Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Pohjanmaan piirin Vaasan toimipisteessä.

Töiden ohella Helinko suoritti Vaasan ammattikorkeakoulussa sosionomi AMK opinnot. Seuraavaksi Helinko työskenteli Vaasan kaupungin Varhaiskasvatuksessa kiertävänä lastentarhanopettajana (S2) ulkomaalaistaustaisille lapsille. Työuraa lasten ja perheiden parissa on kertynyt yli 30 vuotta.