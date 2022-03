Vaasalaiset saavat uuden toivotun Alkon Liisanlehtoon

Vaasan Liisanlehtoon avataan maaliskuussa 235-neliöinen myymälä osoitteessa Elementtitehtaantie 1.

”Tarkastelemme liikepaikkojen muutostarpeita säännöllisesti kysynnän ja asiakasvirtojen muutosten pohjalta. Vaasa on kasvualuetta ja asiakkaamme etenkin Maalahdesta ja Mustasaaresta ovat toivoneet uutta lähimyymälää. Pääsemme nyt vastaamaan Liisanlehdon myymälän avauksen myötä näihin toiveisiin”, kertoo palvelujohtaja Kimmo Mäkelä.

Myymälän kompakti koko, sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella sekä asiantunteva ja reipas palvelu takaavat sujuvan asioinnin.

”Myymälässä panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen palveluun. Liisanlehdon Alkon myyjät tarjoavat apuaan kaikenlaisissa juomavalinnoissa. Uuden myymälän myötä palkkaamme myös kaksi uutta alkolaista, mikä on aina mukava asia”, Mäkelä lisää.

Valikoimavalinnoissa kuunnellaan vaasalaisten toiveita

Liisanlehdon myymälän valikoimaan tulee noin 1150 tuotetta. Kaikista Alkon valikoiman yli 11 000 tuotteesta vain osa mahtuu yhden myymälän hyllylle.

”Kuuntelemme valikoimatoiveita herkällä korvalla. Jokainen voi vaikuttaa oman lähi-Alkonsa valikoimaan jättämällä Alkotoiveen osoitteessa alkotoive.fi. Valikoimamestarit käyvät toiveet läpi ja toteutuneen asiakastoiveen tunnistaa hyllynreunan Alkotoive-merkistä”, palvelupäällikkö Seppo Metsola sanoo.

Asiakkaamme ovat löytäneet myös verkkokauppamme, jossa voi asioida itselle sopivaan aikaan. Verkkokaupasta voi tilata ostokset verkkosivun alko.fi tai mobiilisovelluksemme Alko-äpin kautta omaan lähi-Alkoon ilman toimitusmaksua.”

Alko vähentää juomahävikkiään

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2020 juomahävikki oli 0,3 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua.

Alko pitää jatkossa myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen. Tähän asti Alko on hävittänyt tuotteet, vaikka itse tuote on täysin moitteeton sisältä ja kunnossa nautittavaksi.

”Jatkossa meillä voi myymälöissä nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, Kimmo Mäkelä toteaa.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.

Alko on aiemmin kertonut avaavansa uudet myymälät tänä vuonna Hämeenlinnan Tiiriöön, Porvoon vanhaan kaupunkiin, Kuopion Kolmisoppeen ja Helsingin Katajanokalle.