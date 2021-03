Vaasalaiset yllättivät onnellisuudellaan koronakriisin keskellä - tavoitteena Suomen onnellisimmat asukkaat

Vaasan kaupunki keskeyttää vuodelle 2021 suunnitellut lomautukset 18.3.2021 12:29:03 EET | Tiedote

Vaasan kaupungin tilinpäätös vuodelle 2020 on valmistumassa ja tulos on reilusti odotettua positiivisempi. Kaupungin tilikauden tulos on 33 miljoonaa euroa ollen 13 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Säästötoimenpiteiden ja yhteistoimintamenettelyjen leimaama vuosi oli erittäin haasteellinen, mutta tilikauden tulos on lopulta ylijäämäinen.