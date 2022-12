Vaasalaistaiteilija Päivi Areniuksen Sirkusheppa Ravilaakson ensimmäiseksi taidehankinnaksi

Uutta Ravilaakson kaupunginosaa rakennetaan elämykselliseksi elinympäristöksi. Siinä apuna on taideohjelma, jonka avulla alueelle luodaan omaa ilmettä.

– Ravilaakso on julkisen taiteen toteutuksen näkökulmasta mielenkiintoinen, iso ja pitkäkestoinen kokonaisuus, johon taideohjelman kautta on suunniteltu taiteen paikkoja ja erilaisia toteutustapoja. Keskusaukio on ensimmäinen konkreettinen kohde ja siinä yhdistyy tällä kertaa leikkiväline ja taide, kertoo kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas, joka kuuluu Ravilaakson taidetyöryhmään.

Luonnoksia leikkivälinetaideteoksesta pyydettiin kolmelta paikalliselta taiteilijalta ja toteutettavaksi suunnitelmaksi valikoitui palkitun kuvittajan ja katutaiteilijan Päivi Areniuksen Sirkusheppa.

Valintaperusteiden mukaan leikkivälineen suunnitelmassa yhdistyy mahdollisuus monenlaiseen toimintaan, lasten näkökulman huomioiminen, esteettömyys ja kunnossapidon helppous. Lisäksi teoksen visuaalisuus hevosteemoineen linkittyy alueen entiseen käyttötarkoitukseen.

Toteutetaan yhdessä

–Suunnitelma on kolmiulotteinen “leikkiveistos”. Halusin teoksen olevan kokonaisvaltaisesti koettava ja ennen kaikkea toiminnallinen ja leikittävä. Veistoksellinen ulkokuori kätkee sisäänsä perinteisen kiipeilyteline-monitoimivälineen rakenteet, kertoo Päivi Arenius.

Sirkushepan selkään Arenius on suunnitellut liukumäen ja hevosen hännän päällä voi istuskella tai leikkiä. Toiminnallisuuden lisäksi teos tarjoaa virikkeitä myös mielikuvitukselle. Sirkushepalle voi keksiä taustatarinoita ja sitä voi käyttää sadutuksen aiheena.

Seuraavaksi Ravilaakson leikkivälinesuunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan yhdessä taiteilijan, leikkivälinevalmistajan ja taidetyöryhmän kanssa. Taidetyöryhmässä on edustajat Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista, kaupungin museoista, kuntatekniikasta, kaavoituksesta ja kiinteistötoimesta.

–Toteuttamisen suhteen haluaisin materiaaleissa suosia kierrätysmateriaalien tai uusiutuvien luonnonvaroja käyttöä, sanoo Arenius.

Areniuksen mukaan tavoitteena on suunnitella monipuolinen, kutsuva ja rento, kaikkia aisteja huomioiva alue. Se sisältäisi eri ikäisille ja -tasoisille lapsille leikkivälineitä ja rentoon oleiluun sopivia penkkejä ja istuskelupaikkoja, jotka saavat myös vanhemmat viihtymään ja osallistumaan yhdessä lasten kanssa.