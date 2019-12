Vaasan ammattikorkeakoulu yhteistyöhön joulupukin kanssa

Etelän ns. halpapukit ja tänä syksynä erityisesti postin lakko ovat aiheuttaneet ongelmia.

Joulupukki on vuosi vuodelta yhä suurempien haasteiden edessä. Monet tahot toimivat joulupukin nimissä, ja joulukokemuksen laatu vaihtelee huolestuttavasti. Joulupukki onkin nyt pitkän ja vaikean harkinnan jälkeen kääntynyt robotiikan asiantuntijoiden puoleen. Alustavat neuvottelut ovat käynnissä.



– Tässä automaatiossa ja robotiikassa on nyt otettu seuraavaa askelta täällä VAMKissa. Saimme napapiiriltä sellaista viestiä, että ns. halpapukeista Kiinasta ja ympäri maailmaa on tullut paljon moitteita. Kokonaisuutta pitäisi automatisoida, koska joulupukilla on vaikeuksia ehtiä joka paikkaan. Siksi lähdettiin tarjoamaan hänelle uudenlaista ratkaisua, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun konetekniikan lehtori Mika Billing.



Prototyypin kanssa on tehty paljon töitä, vaikka toki kokonaisuutta täytyy vielä vähän hioa. Aivan lapsiturvallinen pukki ei vielä ole.



– Tällainen mobiilirobotiikka sopii aika hyvin tähän käyttöön, koska pukin pitää pystyä liikkumaan ja hoitamaan asioita, ja myös äänikomentojen täytyy toimia. Pikku hiljaa on nyt päästy siihen, että meidän pukki puhuu ja alustavia tilauksia on vireillä. Nyt täytyy vaan saada nämä nopeasti valmiiksi, koska kiirehän tässä pian tulee. Mutta kokonaisuus näyttää jo todella hyvältä, lisää Billing innoissaan.



Joulupukki itse ei ole vielä aivan vakuuttunut robottipukista, mutta kevyempään tonttuiluun sitä voisi jo käyttää. Siinähän tärkein asia on tuo tonttulakin vilahdus.



FAKTA

- Maailmassa on 2,1 miljardia lasta ja arviolta 842 miljoonaa kotia, joten pysähdyksiä kertyy hätkähdyttävä määrä. Maailman väkiluvun kasvaessa tilanne pahenee.

- Kaikissa kodeissa käyminen tarkoittaa käytännössä 350 miljoonan kilometrin kulkemista. Tästä muodostuvat hiilidioksidipäästöt putoavat merkittävästi, kun pukit levitetään ympäri maalmaa ja niiden reitit optimoidaan.

- Lahjojen toimitusten hajauttaminen ympäri maailmaa pienentää myös pakettien toimitukseen liittyvää riskiä. Tänä syksynä erityisesti postin lakko on häirinnyt joulun valmisteluja.

- Vaasan ammattikorkeakoululla on konetekniikasta ja automaatiosta pitkä kokemus ja se on ainut ABB:n sertifioima robotiikkakouluttaja. Osana koulutusta toimii Robottiakatemia, jossa opiskelijat etsivät ratkaisuja yritysten automaatioon liittyviin haasteisiin.