Vaasan kaikki uimarannat ovat käytössä

Maanantaina 19.8. otettujen noro- ja adenovirusnäytteiden mukaan virusesiintymät uimavesissä olivat vähäisiä, ja kaikki Vaasan uimarannat ovat nyt käytössä.

Näytteet on otettu Hietasaaren, Mansikkasaaren ja Top Camping -leirintäalueen uimarantojen uimavesistä, joiden kohdalla on tarkkailtu Onkilahdessa heinäkuussa todetun jätevesivuodon mahdollista vaikutusta. Lisäksi Strömsön, Ahvensaaren, Tuovilanjoen ja Påttin jätevesipuhdistamon vesistä on otettu virusnäytteet.

Tutkittujen uimarantojen uimavesissä todettiin pieniä pitoisuuksia noro- ja adenoviruksia. Myös Tuovilanjoen ja Påttin jätevedenpuhdistamon vesissä todettiin noro- ja adenoviruksia.

- Olemme seuranneet aikavälillä 29.7.-19.8. kolmella eri näytteenottokerralla Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimavesiä. Aikavälillä ei ole todettu kohonneita noro- ja adenoviruspitoisuuksia näillä uimarannoilla, kertoo Vaasan kaupungin terveysinsinööri Maarit Kantola.

Jätevesikuormitusta vesistöihin aiheuttavat jätevesien käsittely, veneily, laskuojat ja mikä tahansa tilanne, jossa ihmisulostetta pääsee veteen.

- Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kunnan terveydensuojeluviranomaisen mukaan terveysriski uimareille näillä pitoisuuksilla on vähäinen. On todennäköistä, että tilanne on ollut tämä vuosikausia. Vaasassa ei ole todettu uimavesiperäisiä norovirusepidemioita, mikä tukee arviotamme siitä, että terveysriski on pieni, Kantola jatkaa.

Jätevesikuormitusta pyritään vähentämään muun muassa parantamalla jätevesien puhdistusprosesseja sekä jätevesiasetuksella. Jätevesivaikutukset vaihtelevat tuulen suunnan ja virtausten mukaan.

Hietasaaren, Mansikkasaaren ja Top Camping leirintäalueen ei suositella uimista -kyltit on poistettu. Kaikki Vaasan uimarannat ovat käytössä. Virallinen uimakausi päättyy 31.8.2019.