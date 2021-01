Vaasan kansalaisopisto Almassa on todettu koronatartunta

Kansalaisopisto Alman aikuisten perusopetuksen opiskelijalla on todettu 20.1.2021 koronatartunta. Opiskelija, hänen ryhmänsä ja ryhmän kaikki opettajat ja ohjaajat on määrätty karanteeniin 24.1. saakka. Karanteenissa on yhteensä 32 henkilöä, joista 8 ovat henkilökuntaan kuuluvia.

Opiskelija on ollut viimeksi koulussa Raastuvankatu 31:ssä perjantaina 15.1.2021. Aikuisten perusopetuksen kaikki ne ryhmät, joiden opettajat ja ohjaajat kuuluvat altistuneisiin, ovat siirtyneet etäopetukseen 20.1.2021. Etäopetuksessa jatketaan 29.1. saakka. Todetulla tartunnalla ei ole vaikutusta muihin ryhmiin. Vaasa-opisto ja Vasa Arbis yhdistyivät 1.1.2021. Uuden, kaksikielisen opiston nimi on Vaasan kansalaisopisto Alma - Vasa medborgarinstitut Alma.

Avainsanat koronakoronavirusopistoVaasa

