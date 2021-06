Vaasan kaupungin asfaltointityöt alkavat kesäkuussa

Jaa

Katujen päällystetyöt aloitetaan Vaasassa viime vuoden tapaan kesäkuun aikana. Tänä vuonna keskitytään erityisesti suuriin kokonaisuuksiin.

Yksi kesän keskeisimmistä päällystyskohteista ovat liikenneympyrät ja pääväylät Kivihaan alueella.

– Kivihaan liikennemäärät ovat viime vuosina kasvaneet huomattavasti ja siksi on tärkeää, että päällystyksen kunto palvelee niin Kivihaan yrityksiä, kuin asiakkaitakin. Kivihaka on myös tärkeä solmukohta huomioiden uusia asuinalueita, joissa rakentaminen on käynnissä, Vaasan kaupungin kunnossapitomestari Isak Norrgård kertoo.

Muita suuria kohteita tänä kesänä ovat muun muassa Vaskiluodon Moottorikatu, jonka hyvä kunto myös osakseen edesauttaa Vaskiluodon yritystoiminnan kehitystä ja houkuttelevuutta. Suurten yrityskeskittymien lisäksi prioriteettina ovat työmatkapyöräilylle tärkeät pyörätiet, joiden päällystystä parantamalla pyritään lisäämään pyöräilyn houkuttelevuutta.

Rahaa hieman edellisvuotta enemmän

Tänä kesänä päällystyksiin on varattu rahaa hieman edellisvuotta enemmän. Suurimmat suunnitteilla olevat päällystyskohteet kesällä 2021 ovat Kivihaantie, Jukolantie, Moottorikatu, Raastuvankatu, Huutoniementie, Välitie ja Gerbyn rantatie.

Myös osa keskustan nupukivellisistä suojateistä poistetaan kesän aikana.

– Vaikka keskustan nupukivisuojatiet ovatkin näyttävän näköisiä, on niiden kunnossapito ongelmallista. Syynä tähän on liikenteen aiheuttama vääntörasite. Tämän johdosta poistamme ainakin osan nupukivellisistä suojateistä tämän kesän aikana, Norrgård selventää.

Useita toimijoita kaivuu- ja asfaltointitöissä

Kuntatekniikan lisäksi kaduilla kaivuutöitä tekevät ja asfaltoivat muutkin toimijat, kuten Vaasan Vesi, Vaasan Sähkö sekä tietoliikenteen kaapelivetoja hoitavat yhtiöt.

– Aikataulutamme töitä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä, jotta sama kohde saataisiin kaivettua ja päällystettyä kerralla. Aina aikatauluja ei kuitenkaan saada sopimaan yhteen töiden luonteen vuoksi, Norrgård sanoo.

Kaupunki myöntää luvat toimijoille ja valvoo työn laatua. Töissä on aina takuu, joten toimijat ovat velvollisia korjaamaan havaitut puutteet kohteessa.

Tutustu vuoden 2021 asfaltointiohjelmaan