Vaasan kaupungin hulevesimaksujen laskutus alkaa syyskuussa

Hulevesimaksu määräytyy kiinteistön asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen ja kiinteistön pinta-alan mukaan. Laskut toimitetaan syyskuun loppuun mennessä

Hulevesimaksu peritään kunnalle sen hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Hulevesijärjestelmä käsittää hulevesiviemäreiden lisäksi avo-ojat, hulevesikaivot sekä erilaiset hulevesien hallintaratkaisut kuten painanteet, viivytysaltaat, kosteikot ja suodatusratkaisut.

Vaasassa hulevesimaksu peritään taksan mukaisesti hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevan rakennetun kiinteistön omistajalta tai haltijalta asemakaava-alueella. Maksu riippuu kiinteistön koosta.

Voimassa olevassa taksassa kiinteistöt on jaettu kuuteen (6) eri maksuluokkaan kokonsa perusteella. Valtaosalla laskutettavista kiinteistöistä maksun suuruusluokka on 25-300 euroa/vuosi. Esimerkiksi 750 m² omakotitontin hulevesimaksu on 25 euroa/vuosi. Kooltaan yli 10 000 m2 rakennettujen kiinteistöjen maksukatto on 2000 euroa/vuosi.

Maksu määräytyy teknisen lautakunnan 14.10.2015 § 131 hyväksymän taksan määräämisperusteiden mukaan. Laskutuksen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain muutos 682/2014. Linkki lainmuutokseen: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140682

Lisätietoa hulevesimaksuista ja vastauksia hulevesiä koskeviin kysymyksiin: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/asuminen-ja-rakentaminen/jatehuolto-vesi-ja-sahko/hulevesien-hallinta/