Vaasan kaupungin itsenäisyyspäivän juhla siirtyy radioon ja live-streamaukseen!

Kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua Vaasan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlaan, kun juhlallisuudet siirtyvät Radio Vaasan taajuuksille. Lähetys välitetään myös stream-lähetyksenä verkkosivuilla.

Itsenäisyyspäivän juhla on edelleen tuttu arvokas tapahtuma. Ohjelmassa on kaupunginjohtajan itsenäisyyspäivän tervehdys, onnellisuusprofessori Markku Ojasen juhlapuhe, Pohjanmaan aluetoimiston tervehdys, Vaasan Jaakon säätiön stipendien jako, sekä musiikkiesityksiä yhteistyössä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa.

Lähetys kuullaan klo 15 alkaen Radio Vaasan taajuuksilta, sekä live-stream-lähetys Vaasan kaupungin verkkosivuilla.

Ohjelma Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 Vaasassa

klo 10.00 kaksikielinen itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Vaasan kirkossa.

klo 11.30 Seppeleenlasku 1939-1945 sankarihautausmaan muistomerkille Vaasan

hautausmaalla.

klo 14.00-16.00 Sotaveteraanimuseo auki.

klo 15.00 Vaasan kaupungin päiväjuhla Radio Vaasa sekä streamattuna www.vaasa.fi/itsenaisyyspaiva

Ohjelmaan voi tulla muutoksia, löydät ajankohtaiset tiedot verkkosivuilta.

Lisäksi Vähässäkyrössä järjestetään itsenäisyyspäivän perhekirkko klo 10.00 ja sen kesto on 45 minuuttia. Vähänkyrön kirkon sallittu henkilömäärä on 184. Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntatalolla on kahvitilaisuus, jonka sallittu henkilömäärä on kuitenkin ainoastaan 50 henkeä.

— Poikkeuksellisena vuotena halusimme antaa kaikille vaasalaisille mahdollisuuden osallistua arvokkaan juhlan viettoon. Radion ja netti-streamauksen yhteisvoimin voi asukkaat löytää itselleen sopivan tavan osallistua juhlan seuraamiseen, sanoo kulttuuripäällikkö Sanna Bondas.

Itsenäisyyspäivänä vaasalaisia haastetaan koristelemaan ikkunat sinivalkoisin värein. Myös kaupungin rakennuksista kaupungintalo ja pääkirjasto valaistaan itsenäisyyspäivän iltana sinisellä valaistuksella.

Itsenäisyyspäivän juhlan Facebook –tapahtuma.