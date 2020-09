Vaasan kaupungin museot järjestää historiapainotteisen päiväretken Vöyrille 26.9.

Päiväretki Vöyrille sisältää tutustumiskäynnit Vänrikki Stoolin keskukseen ja Oravaisten taistelun historialliseen alueeseen sekä Pohjanmaan ainoaan rautaruukkiin, Kimon ruukkiin. Lopuksi käydään Hägglundin valokuvamuseossa.

Vaasan kaupungin museot järjestää lauantaina 26.9. alueen paikallishistoriasta kiinnostuneille päiväretken Vöyrille. Mukaan ohjatulle bussimatkalle pääsee ilmoittautumalla viimeistään 18.9. mennessä Vaasan kaupungin museon infoon (museoinfo@vaasa.fi) tai soittamalla numeroon (06) 325 3800.

Päiväretkellä tutustutaan Vänrikki Stoolin keskukseen ja Oravaisten taistelun historialliseen alueeseen. Keskuksessa esitellään Suomen sotaa 1808–09 erilaisten esineiden, tarinoiden sekä itse taistelupaikan kautta. Vierailukohteena on myös Pohjanmaan ainoa rautaruukkimuseo, Kimon ruukki, jossa voi tutustua 1700-luvun rakennettuun maisemaan. Lopuksi käydään Hägglundin valokuvamuseossa, jonka kokoelmaan kuuluu kameroita ja valokuvaamovälineitä 1910-luvulta lähtien.

Bussimatkalle lähdetään klo 10.00 Maaherrantalon edestä (Koulukatu 2). Paluu Vaasaan on klo 18.15. Retkellä mukana olevat oppaat ovat kaksikielisiä, mutta kohteissa pidettävät opastukset ovat suomeksi. Päiväretkelle mahtuu yhteensä 24 osallistujaa.

–Suunnittelussa on huomioitu turvavälit ja bussissa on tarjolla käsidesiä ja kasvosuojuksia, mutta vilustumisoireisena retkelle ei voi osallistua, kertoo vs. amanuenssi Silvia Rinne Vaasan kaupungin museoista.

Matkan hintaan (40 €) sisältyy bussimatkat, sisäänpääsyt, opastukset, lounas ja kahvit. Käteisellä suoritettava maksu kerätään tasarahana bussin ovella, joten paikalla suositellaan oltavan 15 minuuttia ennen bussin lähtöä. Mukaan voi ottaa myös omia eväitä.

Retken järjestämistä on tukenut Pohjanmaan historiallisen museon yhdistys ry.

Ohjelma:

klo 10.00 Lähtö Maaherrantalon edestä Matka-Ärrän bussilla (Koulukatu 2, Pohjanmaan museon vieressä) Huom! Saavuthan paikalle 15 min. ennen lähtöä.

klo 11.00–12.30 Vänrikki Stoolin keskus, opastettu kierros n. 1,5 h suomeksi.

klo 12.30–13.30 Lounas Ravintola Ädelbragd (ruokalista: sellerisalaatti, Mamsellin lohi, kardemumma perunat, sesongin vihannekset, kahvi)

klo 13.45–15.30 Kimon ruukki, opastettu kierros n. 1,5 h suomeksi.

klo 16.00–17.30 Hägglundin valokuvamuseo, opastus ruotsiksi/suomeksi (sis. kahvit)

klo 17.30 Lähtö takaisin Vaasaan

klo 18.15 Saapuminen Vaasaan (Koulukatu 2)

Vaasan kaupungin museot pidättää oikeudet muutoksiin.