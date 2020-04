Vaasan kaupungin varhaiskasvatusmaksuihin helpotuksia 31.5. saakka

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa myönnetään hyvityksiä asiakasmaksuista 31.5. saakka, jos varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa oleva lapsi on kotona koronatilanteen vuoksi ja hallituksen suositus pitää lapset kotona on voimassa kyseiseen ajankohtaan saakka.

Suomen hallitus on päättänyt jatkaa jo voimassa olevia rajoitustoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi 13.5. saakka. Päätös koskee myös suositusta pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona kyseiseen ajankohtaan saakka.

Vaasan varhaiskasvatuksessa on jo aiemmin päätetty asiakasmaksujen hyvityksistä 13.4. saakka. Hyvityksiä on nyt päätetty myöntää 31.5. saakka, jos varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleva lapsi on kotona ja hallituksen suositus pitää lapset kotona on voimassa kyseiseen ajankohtaan saakka.

Hyvitykset ovat voimassa, mikäli kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy ne kokouksessaan 8.4.2020.

Tarkemmat ohjeet lähetetään huoltajille Wilman kautta

Seuraavat hyvitysjaksot ovat:

14.-30.4.: hyvitetään asiakasmaksua 13 päivän, hyvitys näkyy huhtikuun laskulla

1.-17.5.: hyvitetään asiakasmaksua 10 päivän ajan, hyvitys näkyy toukokuun laskulla

18.-31.5.: hyvitetään asiakasmaksua 9 päivän ajan, hyvitys näkyy toukokuun laskulla

Asiakasmaksu hyvitetään, jos lapsi on kotona koko jakson ajan. Lapsi voi olla poissa varhaiskasvatuksesta joko jakson kerrallaan tai yhtäjaksoisesti kaikki jaksot.

- Vallitsevassa tilanteessa huoltajien on vaikea ennakkoon tietää esimerkiksi työtilanteitaan pidemmältä ajalta. Olemme halunneet jaksottaa hyvitykset useampaan jaksoon, jotta perheillä olisi mahdollisuus hyödyntää poissaolojaksoja ja hyvityksiä oman tilanteensa mukaan, kertoo varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Merja Martin.

Saadakseen hyvityksen tulee huoltajien ilmoittaa lapsen poissaolosta etukäteen sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamisjärjestelmään (TietoEdu). Kesken jakson tai jälkikäteen tehtyjen ilmoitusten perusteella ei hyvityksiä myönnetä.

Tarkemmat ohjeet hyvitysjaksoista ja poissaolojen ilmoittamisesta lähetetään huoltajille Wilman kautta tiedotteena.