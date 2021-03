Vaasan kaupunginkirjastossa uusia koronaan liittyviä rajoituksia

Hallituksen antamien uusien ohjeiden mukaisesti Vaasan kaupunginkirjaston käyttöön tulee rajoituksia. Rajoitukset koskevat sellaisia tiloja, joissa ei voida taata kahden metrin turvavälien säilymistä tai pystytä valvomaan tiloja. Uudet ohjeet ovat voimassa 1.–31.3.2021.

Suosittelemme vahvasti, että kaikki yli 12-vuotiaat asiakkaat käyttävät maskia asioidessaan kirjastossa. Suosittelemme myös pikaista asiointia kirjastoissa, korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan.



• Pääkirjaston Uutisalue ja lähikirjastojen lehtialueet ovat suljettuna 1.-31.3. Lehtien lyhytaikaista lukemista varten pääkirjaston aulassa sekä lähikirjastoissa on e-lehtien lukemiseen tarkoitettuja tietokoneita.

• Jokaisessa kirjastossa on käytössä yksi asiakastietokone asiointia kuten laskujen maksamista varten. Tietokoneiden käyttöaikaa on rajoitettu ja niitä saa käyttää kerrallaan enintään puoli tuntia. Koneiden lähelle on sijoitettu käsidesipulloja. Desinfioithan kätesi ennen kuin aloitat työskentelyn.

• Kaikkia laitteita käytetään omatoimisesti. Henkilökunta palvelee asiakkaita suojapleksien takaa. Henkilökohtaista lähipalvelua ei ole mahdollista saada.

• Kirjastoauto Röllissä voi asioida kerrallaan vain yksi henkilö. Samasta taloudesta tulevia asiakkaita voi asioida kirjastoautossa kerrallaan enintään 2 henkilöä.

• Vähänkyrön ja Sundomin omatoimikirjastot ovat suljettuina omatoimiaikaan. Kirjastoissa on mahdollista asioida virkailija-aikaan turvavälejä noudattaen.

• Pienemmissä lähikirjastoissa kuten Huudilla, Sundomissa ja Suvilahdessa voi asioida kerrallaan enintään 5 asiakasta.

• Merikaarron kirjasto on suljettuna 1.-31.3. Varaukset ovat noudettavissa Vähänkyrön kirjastosta, kysy lisätietoa tarvittaessa puh. 06-325 8475. Palautukset toivotaan palautettavaksi Vähänkyrön kirjastoon, mutta myös Merikaarron palautusluukku on käytössä sulkemisen aikana.

• Mitään kirjaston kokous- tai ryhmätiloja ei voi varata 1.-31.3.

• Kirjastot eivät ota vastaan mitään ryhmiä 1.-31.3.

• Lukupaikat ovat pois käytöstä toistaiseksi.

Lue myös muut asiointi- ja hygieniaohjeet kirjaston sivuilta.

Tehdään kirjastosta yhdessä turvallinen paikka asioida!