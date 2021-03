Vaasan kaupunginteatteri peruu kevään näytökset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista huhtikuun loppuun saakka. Päätöksen seurauksena Vaasan kaupunginteatteri peruu kaikki keväälle suunnitellut näytökset.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista 30. huhtikuuta saakka. Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Rajoitusten jatkuessa huhtikuun loppuun ei Vaasan kaupunginteatterissa nähdä enää mahdollisuutta esitystoiminnalle tällä kevätkaudella.

- Tässä tilanteessa meidän on keskityttävä uuden kauden tuottamiseen. Emme näe edellytyksiä sille, että pystyisimme esittämään mitään enää tänä keväänä. Teatteri on kuitenkin pandemia-aikana pyrkinyt löytämään uusia muotoja tavoittaa katsojansa. Meidän intohimomme on tehdä esityksiä ja odotamme, että pääsemme kohtaamisen äärelle, kommentoi teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Päätöksen seurauksena kaupunginteatterissa ei nähdä enää kuluneen näytäntökauden tuotantoja. Kysytty musikaali The Sound of Music, maaseutukomedia Suomen hevonen sekä kehuttu draama Kissani Jugoslavia eivät jatka teatterin ohjelmistossa. Suosittu lastenesitys Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! on mahdollista nähdä vielä kevään aikana verkon kautta. Teatterista ollaan yhteydessä kaikkiin, jotka ovat varanneet lippuja peruttuihin näytöksiin.

- Rakkauden kautemme oli täynnä upeita taideteoksia. Tuntuu surulliselta jättää teoksille hyvästit näin ikävällä tavalla. Erityisesti minua harmittaa se, että taitavat ja innokkaat lapset ja nuoret The Sound of Music –musikaalissa eivät päässeet esittelemään taitojaan kuin muutaman esityksen verran, Välinen harmittelee.

Vaasan kaupunginteatterissa harjoitellaan kevätkaudella jo kovaa vauhtia syksyn tulevia tuotantoja. Seuraavat ensi-illat nähdään teatterissa syyskuussa, kun lasten kantaesitys Bapsilarometri sekä säkenöivä Katri Helena –musikaali saavat ensi-iltansa. Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! –lastenesityksen ensimmäinen striiminäytös nähdään jo lauantaina 27. maaliskuuta ja kevään aikana yleisöä viihdyttävät myös teatterin podcast-lähetykset.