Vaasan kaupunginteatteri peruu loput kevään esitykset

Vaasan kaupunginteatterin kevään esitykset on jouduttu perumaan koronavirustilanteen vuoksi. Vierailuesityksistä Fork ja Pate Mustajärvi siirtyvät syksyyn.

Vaasan kaupunginteatteri oli ilmoittanut aiemmin peruvansa esitykset aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan 12. huhtikuuta saakka. Pidennettyjen rajoitusten myötä teatteri joutuu perumaan esitykset 31. toukokuuta saakka, mikä tarkoittaa, ettei teatterilla ole esitystoimintaa enää kevätkaudella. Sugar – Piukat paikat –musikaalin sekä Romeo+Julia-näytelmän esitykset oli ilmoitettu peruttavaksi jo aiemmin, mutta nyt myös Pikku vampyyri ja Kekkosen tytär –näytelmien viimeiset esitykset on peruttu. Samaten vierailuesitykset on peruttu tai siirretty syyskaudelle.

Pate Mustajärven oli määrä konsertoida Vaasan kaupunginteatterilla 15. maaliskuuta Teatterin kummitus vol. 2 –kiertueellaan, mutta konsertti on siirretty syksylle 27. syyskuuta. Forkin olisi esiintynyt teatterilla loppuunmyydyille katsomoille 16.-17. toukokuuta, mutta yhtye on päättänyt siirtää jäähyväiskiertueensa syyskaudelle. Fork konsertoi Vaasan kaupunginteatterilla 6.-9. joulukuuta, ja mukaan on saatu vielä yksi lisäkonsertti.

Teatterilla harjoitellaan jo syksyn tuotantoja, ja syksyn ensi-illat pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Vaasan kaupunginteatterin syyskauden avaa Kissani Jugoslavia 5. syyskuuta, ja syksyn toinen ensi-ilta on suurmusikaali The Sound of Music 18.-19. syyskuuta. Lokakuussa nähdään lastennäytelmä Rakkaus? IIK! KÄÄK! YÄK! ja marraskuussa maaseutukomedia Suomen hevonen.