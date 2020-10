Vaasan kaupunginteatterin esitykset peruttu lokakuun loppuun saakka

Aluehallintoviraston päätöksen johdosta Vaasan kaupunginteatteri on joutunut perumaan esityksensä 31. lokakuuta saakka.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on perjantaina julkaistussa tiedotteessaan kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä. Aluehallintoviraston määräys on voimassa ajalla 12.-31.10.2020. Päätös kumosi 22.9. annetun aluehallintoviraston määräyksen, jossa kiellettiin kunnan alueella järjestettävät yli 50 hengen kokoukset ja julkiset tilaisuudet 25.10. saakka.

Aluehallintoviraston päätöksen seurauksena Vaasan kaupunginteatterin esitykset on jouduttu perumaan 31.10. saakka. Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! –lastenesityksen uusi ensi-iltapäivämäärä on 3. marraskuuta.

Teatteri ottaa yhteyttä kaikkiin, jotka ovat ostaneet tai varanneet liput peruttuihin esityksiin. Tämä aiheuttaa lipunmyynnissä ruuhkaa, johon teatteri toivookin asiakkailtaan kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Teatterista myös toivotaan, että ihmiset varaisivat rohkeasti lippuja tuleviin tapahtumiin. Vierailuesityksiin on myös mahdollistettu lippujen varaaminen ostamisen sijaan.

Kevään esitystoimintaan muutoksia

Astrid Lindgrenin klassikkosadun Veljeni, Leijonamielen oli määrä saada ensi-iltansa keväällä 2021, mutta tuotanto on koronan seurausten vuoksi jouduttu siirtämään vuodella eteenpäin. Teatterikatsojia ei kuitenkaan jätetä tyhjän päälle, sillä päätöksen myötä The Sound of Music –musikaalille sekä Suomen hevonen –maaseutukomedialle on saatu järjestettyä lisäesityksiä. Lisäksi Wolfgang Amadeus Mozartin klassikko-ooppera Così fan tutte sekä kaunis rakkausnäytelmä Katoava maa saavat ensi-iltansa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot: teatterinjohtaja Seppo Välinen, p. 040 575 5231, seppo.valinen@vaasa.fi.