Vaasan kaupunginteatterin esitystauko jatkuu

Vaasan kaupunginteatterin perinteinen esitystoiminta on tauolla 1. maaliskuuta saakka.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto linjasi perjantaina, että kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta jatketaan Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 1. maaliskuuta saakka. Päätöksen seurauksena Vaasan kaupunginteatterin esitystoiminnan tauko jatkuu, mutta tulevaisuutta suunnitellaan jo täyttä vauhtia.

- Meillä katse on jo tulevassa kaudessa ja sen suunnittelu on kihelmöivän innoittavaa. Toivon kuitenkin sydämestäni, että pääsemme vielä tämän kevään aikana kiinni esitystoimintaa. Nyt on aika suunnitella ja laskea resurssit. Teatterin johtoryhmä tekee tulevaisuudesta päätöksiä, joista tiedotamme heti ensi viikon alussa, kommentoi teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Teatterista ollaan mahdollisimman pian yhteydessä kaikkiin, jotka ovat varanneet tai ostaneet liput peruttuihin esityksiin. Teatteri tiedottaa esitystoiminnan muutoksista alkuviikosta.