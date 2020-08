Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuosi julistaa rakkauden sanomaa

Vaasan kaupunginteatterin tulevan näytäntövuoden teemana on rakkaus, mikä kuvastuu monipuolisesti kaikissa kauden teoksissa. Kevään ensi-iltoina nähdään klassikko-ooppera, kaunis tarina rakkaudesta sekä Astrid Lindgrenin koskettava lastennäytelmä.

Vaasan kaupunginteatterin rakkauden kauden aloittaa Finlandia-palkitun kirjailijan Pajtim Statovcin esikoisteos Kissani Jugoslavia, joka seuraa intensiivisellä otteella juuriltaan temmatun perheen jännitteisiä suhteita hajoavasta Jugoslaviasta nyky-Suomeen. Maagisella realismilla maustetun näytelmän ensi-iltaa vietetään 5. syyskuuta Julia-näyttämöllä ja sen ohjauksesta vastaa vieraileva ohjaaja Riku Innamaa. Romeo-näyttämöllä on luvassa lumoavaa rakkautta 18.-19. syyskuuta alkaen, kun maailman tunnetuin musikaali The Sound of Music hurmaa ensi-illassa. Teatterinjohtaja Seppo Välisen ohjaama versio raikastaa klassikkoteosta, joka on täynnä unohtumattomia lauluja ja suuria tunteita upealla visuaalisuudella maustettuna. Lokakuu on lasten juhlaa, kun fyysisen teatterin ja klovnerian taitaja Taina Mäki-Iso luo Julia-näyttämölle lastenesityksen Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK!.Aina valmis etsiväryhmä lähtee selvittämään rakkauden mysteeriä 22. lokakuuta alkaen. Romeo-näyttämöllä kuuluu 7. marraskuuta alkaen hirnahduksia, kun maaseutukomedia Suomen hevonen kopsuttelee ensi-iltaan. Sirkku Peltolan kirjoittama näytelmä kertoo omituisesta uusperheestä Suomen maaseudulla 2000-luvulla. Näytelmän ohjaa yli kymmenen vuoden tauon jälkeen Vaasan kaupunginteatterille palaava Taava Hakala.

Valoa pimeyteen

Marraskuussa Suomen hevonen –näytelmän ensi-illasta alkaa yli kuukauden mittainen Sydänsyksy, joka tarjoaa runsaasti monipuolisia teatterielämyksiä ja tapahtumia. 12.-13. marraskuuta nähdään vierailuesitys Juhlan jälkeen, joka kertoo naisten päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta riipaisevan koskettavasti. Esityksen tulkitsevat upeääninen näyttelijä Elina Ylisuvanto ja pianisti Päivi Federley. Perjantaina 13. marraskuuta järjestetään seminaari, jossa on mahdollista kokea samalla lipulla Pajtim Statovcin kirjailijavierailu sekä teatterinäytökset Juhlan jälkeen ja Kissani Jugoslavia. Anton Tšehovin klassikkoteos Lokki saapuu vierailemaan 19. marraskuuta näyttelijöiden Eero Ojalan ja Ella Mettäsen tulkitsemana. Suosikkinäyttelijä Vesa Vierikko sekä kitaristi Petri Kumela nousevat 25. marraskuuta näyttämölle Harmo ja minä –esityksellään, joka on kitaransoiton ja kerronnan ylistys ihmisen, eläimen ja luonnon yhteiselolle. Rakkauslauluja on kapellimestari Sauli Perälän johtama lauluilta, jossa kuullaan ihania rakkauslauluja talomme näyttelijöiden tulkitsemana 28. marraskuuta. Monipuolinen laulajatähti Laura Voutilainen nähdään sunnuntaikonsertissa 29. marraskuuta. Lava-ammuntaa tykittää 2. joulukuuta hillitöntä sixpack-komiikkaa ja teräviä huomioita jo yli 40 vuotta suomalaisia viihdyttäneen taiteilijan Ulla Tapanisen näkökulmasta. Fork-yhtyeen kevään jäähyväiskonsertti Chapter 2: The End Tour siirtyi loppusyksyyn, ja kansainvälistäkin menestystä niittänyt kokoonpano nousee viimeisen kerran Vaasan kaupunginteatterin näyttämölle 6.-9. joulukuuta. Sydänsyksyn hittikimaran päättävät Kauneimmat joululaulut –yhteislauluilta 10. joulukuuta Romeo-näyttämöllä.

Kupliva, koskettava ja kaunis kevät

Tammikuussa kevätkauden kumauttaa käyntiin Wolfgang Amadeus Mozartin koomisen oopperan mestariteoksiin lukeutuva Così Fan Tutte. Kuplivan klassikko-oopperan kapellimestareina toimivat Ville Matvejeff ja Tatu Erkkilä. Teoksen ohjaa Erik Söderblom ja pääosissa nähdään mm. Waltteri Torikka ja Ivana Sbrljan. Ooppera saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 13. tammikuuta. Näytelmäkirjailija Satu Rasilan rakkaudesta, anteeksiannosta ja muistamisesta kertova Katoava maa on ensi-illassa Julia-näyttämöllä 20. helmikuuta. Sini Pesosen ohjaama näytelmä kuvaa kauniisti Helenan ja Aarnen rakkaustarinaa eri aikatasoilla. Kun Alzheimer tulee heidän elämäänsä, pariskunta alkaa käydä menneisyyttään yhdessä läpi. Rakkauden kausi huipentuu Romeo-näyttämöllä 20. maaliskuuta, kun Astrid Lindgrenin satuklassikko Veljeni, Leijonamieli saa ensi-iltansa. Vahvasti toisiaan rakastavat veljekset Korppu ja Joonatan käyvät yhdessä seikkailuun, jossa omien pelkojen voittaminen vie kohti uutta ja parempaa elämää. Lindgrenin rakastetun, jännittävän ja hurjan tarinan ohjaa Seppo Välinen.

Talo täynnä taidetta

Vaasan kaupunginteatterissa järjestettiin keväällä taiteilijahaku, jonka tuloksena kolme kuvataiteilijaa sai teoksensa esille ja myyntiin Vaasan kaupunginteatterin tiloihin näytäntövuodelle 2020-21. Valinnan suorittivat Vaasan museotoimenjohtaja Elina Bonelius sekä Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen. Hakuun osallistui taiteilijoita ympäri Suomen, ja valituiksi tulivat lopulta Terhi Hursti, Juliana Hyrri sekä Marjo Hyvärinen. Taiteilijoiden työt ovat esillä teatteriravintola Kulman tiloissa toukokuun loppuun saakka.

Turvallisesti teatteriin

Vaasan kaupunginteatteri on yhteistyössä muiden pohjalaisteatterien kanssa luonut viranomaisohjeistuksen pohjalta yleisöohjeistuksen teatteriin saapuvalle yleisölle. Muun muassa katsomopaikkoja on vähennetty ja turvaväleihin kiinnitetään talossa erityistä huomiota. Teatterissa toivotaan, että yleisö noudattaisi yhteisiä pelisääntöjä teatterisyksyn turvaamiseksi. Teatterin henkilökunta on sitoutunut tekemään teatterisyksystä mahdollisimman turvallisen kaikille kävijöille.