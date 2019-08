Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuosi tuo lavalle vampyyreja ja kuninkaallisia

Vaasan kaupunginteatterin tulevaan näytäntövuoteen mahtuu monipuolisia tuotantoja. Näyttämöillä nähdään mm. musikaalia, operettia, lastennäytelmiä ja komediaa. Ohjelmistossa on myös kiinnostavia vierailuja ja suosittujen artistien sunnuntaikonsertteja.

Romeo-salin syyskauden ensimmäinen tuotanto tuo lavalle miehiä naisten vaatteissa, kun suurmusikaali Sugar – Piukat paikat saa ensi-iltansa syyskuussa. Piukat paikat (engl. Some Like it Hot) –elokuvaan perustuva musikaali kuljettaa katsojat -30-luvun Chicagoon, missä työttömät muusikot Joe ja Jerry joutuvat tahtomattaan mafiosojen joukkomurhan silminnäkijöiksi. Paetessaan gangstereita kaksikko keksii pukeutua naisiksi, ja värväytyä Floridaan lähtevän naisorkesterin soittajiksi. Orkesterin hemaiseva solisti Sugar Kane kiinnittää oitis molempien miesten huomion. Joe eli Josephine ja Jerry eli Daphne yrittävät saada Sugarin rakastumaan itseensä, mutta eivät voi paljastaa naiselle todellisia henkilöllisyyksiään. Joe tekeytyy miljonääriksi hurmatakseen Sugarin, ja oikea miljonääri puolestaan rakastuu oikopäätä Jerryn esittämään Daphneen.

Piukat paikat on äänestetty kriitikoiden toimesta maailman hauskimmaksi elokuvaksi, eikä musikaaliversio kalpene tälle vertaukselle. Hauskojen tilanteiden vastapainoksi vieraileva ohjaaja Rikard Bergqvist on halunnut korostaa tarinan ajattomia ja yhteiskunnallisiakin teemoja. Musikaalin lavastuksen ja puvut on suunnitellut Tomas Sjöstedt (vier.) ja koreografina toimii Camilla Ekelöf (vier.). Orkesteria johtaa kapellimestari Sauli Perälä. Rooleissa nähdään mm. Emmi Kangas, Oiva Nuojua, Ville Seivo, Heidi Kirves (vier.), Miika Alatupa, Anna Lemmetti-Vieri, Oliver Kollberg ja Timo Luoma.

Sugar – Piukat paikat ensi-illassa 14. syyskuuta Romeo-näyttämöllä.

Herra Hakkarainen seikkailee maailmalla

Herra Hakkarainen saapuu viihdyttämään yleisöä Julia-näyttämölle tänäkin syksynä. Mauri Kunnaksen lastenkirjaan perustuva ja Sami Rannilan dramatisoima Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä vie katsojat maailmanympärysmatkalle Tassulan tunnetuimman unissakävelijän kanssa. Seikkailu on täynnä hassuja sattumuksia, metkoja hahmoja ja mukaansatempaavaa musiikkia, kun Herra Hakkarainen ja Masa Marsu tutustuvat maailman seitsemään ihmeeseen.

Näytelmän on ohjannut Erik Kiviniemi ja lavastuksen sekä puvut on suunnitellut Maria Antman. Rooleissa Topi Kohonen, Essi Hurme, Kaija Grannas (vier.), Jenny Malmberg, Nuutti Saari, Jari Hietanen, Juuso Suihkonen (vier.) ja Ville Härkönen.

Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä ensi-illassa 7. syyskuuta Julia-näyttämöllä.

Romeo ja Julia rakastuvat marraskuussa

Maailman tunnetuin rakkaustarina Romeo ja Julia leiskuu marraskuusta alkaen tunteiden paloa Romeo-näyttämöllä. Fyysisestä ilmaisutyylistään tunnettu Jakob Höglund on ohjannut aiemmin Vaasan kaupunginteatteriin mm. menestysmusikaalit Billy Elliot ja Myrskyluodon Maija. Romeo ja Julia jää miehen toistaiseksi viimeiseksi ohjaustyöksi Vaasan kaupunginteatteriin, sillä Höglund siirtyy marraskuussa Lilla Teaternin taiteelliseksi johtajaksi.

Teoksen sovituksesta vastaa Höglund yhdessä Rasmus Arikan (vier.) kanssa. Lavastus- ja pukusuunnittelijana toimii Sven Haraldsson (vier.). Musiikin on säveltänyt Stefan Johansson (vier.) ja lauluvalmennuksesta vastaa Sauli Perälä. Juliana nähdään mm. Kinky Boots ja Spamalot –menestysmusikaaleista tunnettu Anna Victoria Eriksson (vier.) ja Romeona Oliver Kollberg.

Romeo+Julia ensi-illassa 16. marraskuuta Romeo-näyttämöllä.

Kuningaskunnan viimeiset hetket

Marraskuusta lähtien Julia-näyttämöllä seurataan rapistuvan hovin viimeisiä hetkiä. Kuoleva kuningas Bérenger I ei ole valmis luopumaan valtakunnastaan, ja taistelee itsepäisesti tosiasioita vastaan. Näytelmä sisältää nokkelaa sanailua ja hersyviä roolihahmoja.

Kunigas kuolee on Ville Härkösen esikoisohjaus. Lavastuksen ja puvut on suunnitellut Maria Antman. Kuningas Bérengerin rooliin astelee Jari Hietanen, ja muissa rooleissa nähdään Kirsi Asikainen, Essi Hurme, Jorma Tommila, Jenny Malmberg ja Nuutti Saari.

Kuningas kuolee ensi-illassa 9. marraskuuta Julia-näyttämöllä.

Vierailuesitykset täynnä tähtinimiä

Syyskauden vierailuesitykset alkavat sirkustempuilla, kun Five Stars Circus saapuu show’llaan teatterille 23. lokakuuta. Kolmipäiväiset Pohjanmaa tanssii –festivaalit vievät tanssin maailmaan 25.-27. lokakuuta. Kansainvälistä menestystäkin niittänyt a cappella –yhtye Fork vierailee jäähyväiskonsertillaan kaupunginteatterilla 16.-17. toukokuuta.

Sunnuntaikonserttien sarjan aloittaa syyskaudella Paul Oxley’s Unit 13. lokakuuta. Suomirokin legenda J. Karjalainen konsertoi Romeo-näyttämöllä 20. lokakuuta, ja viikon päästä 27. lokakuuta lavan valtaa Pepe Willberg. Suosittu Samuli Edelmann esiintyy kaupunginteatterilla kahteen otteeseen 10. marraskuuta. Sunnuntaikonserttien sarjan huipentaa Ellips 24. marraskuuta.

Kevätkausi alkaa operetilla

Franz Lehárin säveltämä Giuditta-operetti nähdään Vaasan kaupunginteatterin lavalla tammikuussa. Helsinkiläisen Opera Boxin tuotanto sai ensi-iltansa helmikuussa Aleksanterin teatterissa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta 84 vuoden tauon jälkeen, kun teosta esitettiin Suomessa. Nyt Aleksanterin teatterin tuotanto vierailee myös Vaasan näyttämöllä.

Tarina vie katsojat Välimeren aurinkoon, Pohjois-Afrikan tummansinisiin öihin ja 30-luvun savuisiin yökerhoihin. Operetti on täynnä kiihkeitä juonenkäänteitä, kaunista musiikkia ja hehkuvaa pukuloistoa.

Libreton ovat kirjoittaneet Paul Knepler ja Fritz Löhner-Beda. Giudittan nimikkoroolissa vuorottelevat sopraanot Mari Palo ja Riikka Hakola. Octaviona nähdään tenori Markus Nykänen. Esityksen on ohjannut Ville Saukkonen, tuottanut Ville Salonen ja Vaasan kaupunginorkesterin kokoonpanoa johtaa kapellimestari Jonas Rannila.

Kekkosen tytär naurattaa helmikuussa

Suositun Mun Pohjanmaa –näytelmän jälkeen kirjailija Taina Latvala palaa jälleen pohjalaiseen sielunmaisemaan uutusnäytelmällään Kekkosen tytär. Helmikuussa ensi-iltaan tuleva näytelmä jatkaa Latvalan ja ohjaaja Erik Kiviniemen yhteistyötä.

Kekkosen tytär on hersyvänsatiirinen komedia ihmisessä ja yhteiskunnassa tapahtuvasta mullistuksesta. Se kertoo lakeuksien naisista, jotka eivät enää suostu hiihtämään kenenkään perässä, ja miehistä, jotka joutuvat sopeutumaan muutokseen. Näytelmän rooleissa nähdään mm. Emmi Kangas, Anna Lemmetti-Vieri, Jari Hietanen, Ville Härkönen ja Anna Pukkila.

Erilaisen ystävyyden tarina

Maaliskuussa Romeo-näyttämöllä saa ensi-iltansa Pikku Vampyyri. Klassikkokirjoihin perustuva lämminhenkinen näytelmä kertoo ihmislapsi Antonin ja vampyyrilapsi Rydigerin erikoislaatuisesta ystävyydestä. Antonin vanhemmat ihmettelevät, miksi Rydiger kyläilee vain öisin ja katoaa yläkerran ikkunasta. He ovat tyystin tietämättömiä siitä, että heidän lapsensa uusi ystävä on vampyyri.

Hiuksia nostattava tarina on täynnä hurjia käänteitä, yliampuvia hahmoja ja kutkuttavaa kauhuromantiikkaa. Näytelmän ohjaa Vaasan kaupunginteatterille Perttu Leinonen (vier.).