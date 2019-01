Vaasan kaupunginteatterin syksy on värikäs ja monipuolinen

Vaasan kaupunginteatterin syyskausi 2019 saattelee lavalle maailmanlaajuisesti tunnetun hittimusikaalin Sugar – Piukat paikat. Syksyn ohjelmistoon kuuluvat myös uudistettu versio klassikkoteoksesta, jatkotarina suositulle lastennäytelmälle sekä absurdin teatterin hirtehisen hauska makupala.

Vaasan kaupunginteatterissa saa 14. syyskuuta ensi-iltansa suureen suosioon maailmalla noussut musikaalikomedia Sugar – Piukat paikat. Menestyselokuvanakin tunnettu tarina kuljettaa katsojan keskelle hersyvää pakotarinaa, kun mafiamurhan silminnäkijät Joe ja Jerry pakenevat mafiosoja naisorkesterin helmoihin – kirjaimellisesti. Orkesterin hemaiseva solisti Sugar valloittaa oitis molempien miesten sydämet, mutta miesten on tunteistaan huolimatta yritettävä pitää yllä roolejaan naisina.

Musikaalin pääosissa nähdään Emmi Kangas (Sugar Kane), Oiva Nuojua (Joe) sekä Ville Seivo (Jerry). Muissa rooleissa esiintyvät mm. Heidi Kirves (vier.), Miika Alatupa, Toni Ikola ja Timo Luoma. Mukana on myös joukko tanssijoita.

Sugar-musikaalin ohjaa ruotsalainen dramaturgi, ohjaaja ja näyttelijä Rikard Bergqvist. Hän on työskennellyt muun muassa Malmön kaupunginteatterissa, Riksteaternissa, Tukholman kaupunginteatterissa, Dramatenissa ja Göteborgin Oopperassa. Bergkvist on ohjannut musiikkiteatteria monipuolisesti, musikaaleista oopperoihin. Hän on vieraillut Vaasan kaupunginteatterissa ohjaajana aiemmin musikaaleissa My Fair Lady, Maailma seis! ja Ihmemaa Oz.

Bergqvistin työpareina Vaasassa vierailevat myös ohjaajan aiemmista ohjauksista tutut lavastaja Tomas Sjöstedt ja koreografi Camilla Ekelöf. Musikaalin kapellimestarina toimii Sauli Perälä. Musikaalin orkesteri koostuu kahdeksanmiehisestä Big Band -tyyppisestä kokoonpanosta.

Musikaali Sugar – Piukat paikatpohjautuu Marilyn Monroen tähdittämään Billy Wilderin ja I.A.L. Diamondin menestyselokuvaan Some Like it Hot, joka sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa vuonna 1959.

Romeo ja Julia saa modernin mausteen

Marraskuussa ensi-iltansa saa klassikkonäytelmä Romeo ja Julia. Näytelmän ohjauksesta, koreografiasta ja sovituksesta vastaa Pietarsaaresta kotoisin oleva ohjaaja-koreografi Jakob Höglund.Romeo ja Julia on Höglundin kuudes ohjaus Vaasan kaupunginteatteriin. Muutamien musikaalien, perhenäytelmien ja farssien jälkeen hän tarttuu uuteen haasteeseen: klassikkoon. Eikä mihinkä tahansa klassikkoon, vaan kaikkien aikojen tunnetuimpaan rakkaustarinaan, William Shakespearen Romeoon ja Juliaan.

Romeo ja Julia nähdään Vaasan kaupunginteatterin lavalla modernina musiikillisena tanssiteatterina. Höglundin versio pyrkii tavoittamaan erityisesti nuorempaa yleisöä. Hän jatkaa ja syventää Romeossa ja Juliassa aiemmista teoksistaan tuttua koreografista ja fyysistä kerrontatapaansa.

Romeo ja Julia ei ole musikaali, mutta täyttyy musiikista ja laulusta. Tässä esityksessä musiikki syventää dramaattisia kohtauksia ja tunnetasoja. Musiikin teokseen säveltää Stefan Johansson, jonka kanssa Höglund on aikaisemmin työskennellyt Ruotsissa ja Norjassa. Lauluvalmentajana toimii Sauli Perälä. Lavastuksen ja puvustuksen suunnittelee Höglundin aisaparina tunnettu ruotsalainen Sven Haraldsson.

Romeo ja Julia saa ensi-iltansa 16. marraskuuta Romeo-näyttämöllä.Höglund on aiemmin ohjannut Vaasan kaupunginteatterille musikaalin Myrskyluodon Maija, musikaalin Billy Elliot, musikaalin Peter Pan, musikaalin Viidakkokirja ja musiikkifarssin Espanjankärpänen.

Herra Hakkarainen sukeltaa uuteen seikkailuun

Mukaansa tempaava lastennäytelmä Herra Hakkarainen ja seitsemän ihmettä tulee ensi-iltaan 7. syyskuuta Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä. Mauri Kunnaksen lastenkirjaan perustuvassa näytelmässä Herra Hakkarainen osallistuu unissaan arpajaisiin, joista voittaa matkan maailman ympäri. Masa Marsu lähtee Herra Hakkaraisen mukaan seikkailuun, joka kuljettaa parivaljakkoa ympäri maailman. Kaksikko tutustuu matkoillaan maailman seitsemään ihmeeseen, ja kokee siinä samalla hassunhauskoja sattumuksia.

Näytelmän ohjaajana toimii Erik Kiviniemi. Lavastuksesta ja puvuista vastaa Maria Antman. Vaasan kaupunginteatterin versio saa Sami Rannilan käsissä uuden dramaturgian. Jenny Malmberg ja Riku Metsä-Ketelä loihtivat teoksen musiikkinumerot. Rooleissa nähdään Jorma Tommila, Jari Hietanen, Kaija Grannas, Ville Härkönen, Jenny Malmberg ja Essi Hurme.

Kuningas kuolee marraskuussa

Marraskuussa ensi-iltaan valmistuva Kuningas kuolee on absurdin teatterin mestarin Eugene Ionescon kirjoittama näytelmä vuodelta 1962. Se on hirtehisen hauska esitys ihmiskunnan kyvyttömyydestä hyväksyä katoavaisuutensa, länsimaisen ihmisen egosentrisestä maailmankuvasta ja luopumisen vaikeudesta maailmanlopun äärellä. Näytelmä on Ville Härkösen esikoisohjaus. Härkönen on toiminut näyttelijänä Vaasan kaupunginteatterissa vuodesta 2011.

Lavastuksen ja puvustuksen suunnittelee Maria Antman. Rooleissa ovat Jari Hietanen, Kirsi Asikainen, Essi Hurme, Lauri Kukkonen, Jenny Malmberg ja Jorma Tommila.