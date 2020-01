Vaasan kaupunginteatterissa alkaa syksyllä rakkauden vuosi

Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuoden 2020-2021 teemana on rakkaus. Syksyn neljä ensi-iltaa kuvaavat kaikki rakkauden monia eri sävyjä.

Vaasan kaupunginteatterin syyskauden avaa marraskuussa Finlandia-palkitun Pajtim Statovcin esikoisromaanista dramatisoitu näytelmä Kissani Jugoslavia. Vahva draama kertoo jugoslavialaisparista, joka pakenee sodan kauhuja Suomeen kaksivuotiaan Bekim-poikansa kanssa. Bekim varttuu Suomessa, mutta kokee itsensä muukalaiseksi. Hän hankkii lemmikiksi kuningasboan, joka lievittää hänen yksinäisyyttään. Sitten Bekim tapaa oikukkaan kissan, joka ei voi sietää käärmettä. Fantasialla ja eläinsymboleilla väritetty yllättävä tarina kuvaa Bekimin sisäistä kehitystä sekä hänen vanhempiensa julmuuden ja rakkauden sävyttämää suhdetta.

Näytelmän on Kansallisteatterille dramatisoinut Eva Buchwald ja sen ohjaa Vaasan kaupunginteatterin näyttämölle Riku Innamaa (vier.). Lavastus- ja pukusuunnittelu on Maria Antmanin käsialaa. Kissani Jugoslavia saa ensi-iltansa Julia-näyttämöllä 5. syyskuuta.

Tarina rohkeudesta ja rakkaudesta

Musikaaliklassikko The Sound of Music nähdään syksyllä ensimmäistä kertaa Vaasan kaupunginteatterin näyttämöllä. Yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja rakastetuimmista musikaaleista kertoo rohkeudesta ja oman tien löytämisestä. Seppo Välisen raikas ja visuaalinen tulkinta on täynnä unohtumattomia lauluja ja suuria tunteita.

Tarina sijoittuu 1930-luvun Itävaltaan. Maailmansodan kynnyksellä nuori nunnakokelas Maria päätyy seitsemän lapsen kotiopettajaksi kapteeni von Trappin perheeseen. Ilman äitiä kasvaneet lapset kaipaavat huomiota ja rakkautta, eivätkä he ole ainoita. Maria saa perheen uskomaan itseensä ja herättää yhteisen musiikkiharrastuksen uuteen kukoistukseen, mutta lämminhenkisen pinnan alla vaanii sodan uhka.

Musiikin on säveltänyt Richard Rodgers ja sanoittanut Oscar Hammerstein II. Tarinan ovat käsikirjoittaneet Howard Lindsay ja Russel Crouse ja se perustuu Maria Augusta Trappin teokseen The Trapp Family Singers.

Musikaali on Seppo Välisen ensimmäinen ohjaustyö Vaasan kaupunginteatterin johtajana. Kapellimestarina työskentelee Sauli Perälä, koreografian suunnittelee Jari Saarelainen (vier.) ja lavastuksen Markus Tsokkinen (vier.). Pukusuunnittelijana toimii teatterin uusi pukusuunnittelija Paula Varis. Marian roolin tulkitsee vaasalaislähtöinen teatterin tuore näyttelijäkasvo Sarah Nedergård, joka on tunnettu mm. Pieni merenneito -musikaalin pääroolista. Kapteenin roolissa nähdään vieraileva näyttelijä Jussi Puhakka. Nedergårdin ja Puhakan lisäksi klassikkotarinaa kertoo suuri joukko näyttelijöitä, tanssijoita ja rohkeita lapsiesiintyjiä sekä upea kymmenenhenkinen orkesteri.

Musikaalin ensimmäinen ensi-ilta on 18. syyskuuta ja toinen 19. syyskuuta.

Mitä on rakkaus?

Lokakuussa lähdetään ratkomaan lasten avulla rakkauden mysteeriä. Etsiväryhmä saa tehtäväkseen selvittää, mitä rakkaus on. Arvoitusta ratkoessaan ryhmä ajautuu jännittäviin ja hauskoihin tilanteisiin. Esityksen käsikirjoitus pohjautuu osin vaasalaisilta lapsilta kerättävään aineistoon.

Syksyn lastenteoksen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa fyysisen teatterin ja klovnerian taitajana tunnettu teatteriohjaaja ja klovni Taina Mäki-Iso (vier.). Lavastus- ja pukusuunnittelusta vastaa Anna Raatikainen (vier.).

Rakkaus?! on ensi-illassa Julia-näyttämöllä 22. lokakuuta.

Polle poissa on

Syksyn viimeisenä ensi-iltana nähdään Sirkku Peltolan kirjoittama tragikomedia Suomen hevonen, joka kertoo maaseudusta, maataloudesta ja omituisesta uusperheestä 2000-luvun Suomessa.

Harmo on ikäloppu suomenhevonen, josta on tulossa ongelmajätettä maanviljelijä Lassille. Hän päättää lyödä rahoiksi ja myydä Harmon gourmet-ruoaksi Italiaan, mutta mikään ei oikein suju niin kuin pitää. Peltolan herkullinen ja runsas teksti kuvailee, miten niin EU:n byrokratia kuin perheenjäsenetkin tallaavat ahtaalle ajettua ihmistä. Kaiken keskellä häärää rääväsuinen äite, jonka ohitse on hankala päästä.

Nykyklassikoksikin muodostuneen komedian ohjaa Vaasan kaupunginteatterille vieraileva ohjaaja Taava Hakala. Lavastuksen suunnittelee Aili Ojalo (vier.) ja pukusuunnittelijana toimii Paula Varis. Suomen hevonen saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 7. marraskuuta.