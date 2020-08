Vaasan kaupunginteatterissa aloitti kuusi uutta esiintyjää

Vaasan kaupunginteatterissa on aloittanut syyskaudella neljä näyttelijää ja kaksi tanssijaa. Joukossa on mm. sekä televisiosta että hittimusikaaleista tuttuja kasvoja.

Uusia nimiä Vaasan kaupunginteatterin näyttelijälistalla ovat Juha Ekola, Sarah Nedergård, Sonja Silvander ja Terhi Suorlahti. Lisäksi teatteri on kiinnittänyt kaksi uutta tanssijaa, Jukka Wennströmin ja Ulla Väätäisen.

Jyväskylästä kotoisin oleva näyttelijä Terhi Suorlahti on televisionkatsojille tuttu mm. viihdeohjelma Putouksesta sekä komediasarjasta Rehtori. 46-vuotias Suorlahti on useiden elokuva- ja televisiotöiden lisäksi tehnyt mittavan teatteriuran ja mm. pyörittänyt omaa vapaan kentän ryhmää.

Suomen mittapuulla on harvinaista, että kaupunginteatteri kiinnittää tanssijoita riveihinsä. Vaasan kaupunginteatterissa kiinnitettyjä tanssijoita on syksystä 2020 lähtien kaksi: Jukka Wennström ja Ulla Väätäinen. Molemmat tanssijat ovat näyttelijä Suorlahden tapaan kotoisin Jyväskylästä. 32-vuotias Wennström on valmistunut tanssijaksi vuonna 2010 ja työskennellyt koko uransa ajan monipuolisesti eri teatteritaloissa. Niin ikään 32-vuotias Väätäinen on työskennellyt ympäri Suomea eri koreografien, tanssiryhmien ja teattereiden kanssa.

Paluu kotiseudulle

Vaasan Sundomista kotoisin oleva Sarah Nedergård on palannut tänä syksynä juurilleen kymmenen vuoden jälkeen, kun hän aloitti Vaasan kaupunginteatterin kiinnitettynä näyttelijänä. Suomenruotsalainen Nedergård on on opiskellut laulua, teatteria ja tanssia sekä valmistunut puheterapeutiksi. 30-vuotiaalla on alalta jo kymmenen vuoden kokemus, joka on painottunut erityisesti musiikkiteatteriin.

Alahärmästä kotoisin oleva Juha Ekola arvostaa eniten näyttelijäntyössä vuorovaikutteisuutta yleisön kanssa. 32-vuotias koneistajaksikin kouluttautuneen Ekolan tähänastiseen näyttelijänuraan mahtuu mm. laitosteatteria, katusoittoa, kuunnelmaa ja poikkitaidetta.

25-vuotias paimiolaislähtöinen Sonja Silvander on nuorin Vaasan kaupunginteatterin tuoreista näyttelijäkasvoista. Hän valmistui viime vuonna näyttelijäksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

Kaikki uudet tekijät ovat mukana syksyn suurmusikaalissa The Sound of Music, jonka ensi-iltoja vietetään 18.-19. syyskuuta. Suorlahti, Nedergård, Ekola ja Silvander näyttelevät lisäksi 7. marraskuuta ensi-iltansa saavassa maaseutukomediassa Suomen hevonen, ja Wennström sekä Väätäinen nähdään puolestaan 22. lokakuuta alkaen lastenesityksessä Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK!.