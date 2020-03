Vaasan kaupunginteatterissa kummittelee ja naurattaa

Vaasan kaupunginteatteri on tulvillaan vierailuesityksiä tulevan viikon aikana. Perjantaina ja lauantaina näyttämön valtaa komedia Kahvi mustana, kiitos! ja sunnuntaina teatterilla konsertoi Pate Mustajärvi Teatterin kummitus vol. 2 -kiertueellaan. Ensi viikon maanantaina ja tiistaina näyttämölle astelee puolestaan Martti Suosalo monologiesityksellään Parasta elämässä.

Martti Suosalo kyselee maanantaina ja tiistaina vaasalaisyleisöltä, mikä on Parasta elämässä? Monologiesityksessä kroonisesti masentuneen äidin poika yrittää piristää äitiään listaamalla asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Suomalaisten rakastama näyttelijä nousee Vaasan kaupunginteatterin näyttämölle 16. ja 17. maaliskuuta klo 19.00. Suosalo osallistaa yleisöä näytelmän tekemisessä, ja teatterin lippukassalta on ostettavissa näyttämöpaikkoja esitykseen.

Alkuperäisen esityksen Every Brilliant Thing on kirjoittanut brittikirjailija Duncan Macmillanin ja esittänyt brittikoomikko Jonny Donahoe. Suosalon tähdittämän version on ohjannut Pentti Kotkaniemi, joka vastaa myös alkuperäistekstin suomennoksesta. Valot on suunnitellut Petri Suominen ja äänet Tuomas Rissanen. Alkuperäistuotannosta Suomessa vastaa Turun kaupunginteatteri.

Sisäistä Ramboa etsimässä

Lauantaina ja sunnuntaina teatterin näyttämön valtaa hersyvä monologiesitys Kahvi mustana, kiitos!, joka pureutuu parisuhteen ja lapsiarjen haasteisiin sekä miehen sisäisen elämän syövereihin. Teemu Kettulan tähdittämässä esityksessä kahvi läikkyy ja arjen sankaruus on välillä koetuksella.

Esityksen on ohjannut Katja Kujala ja käsikirjoittanut Mari-Johanna Kettula, joka vastaa myös tuotannosta ja äänisuunnittelusta. Valosuunnittelu on Kimmo Häyhän käsialaa ja lavastuksen sekä puvut on suunnittellut Milla Uitto. Kahvi mustana, kiitos! nähdään Vaasan kaupunginteatterin näyttämöllä lauantaina 14. maaliskuuta klo 18.15 sekä sunnuntaina 15. maaliskuuta klo 14.00 ja 18.15.

Mustajärvi esiintyy loppuunmyydylle salille

Rokkikukko Pate Mustajärvi astelee Vaasan kaupunginteatterin lavalle tulevana sunnuntaina, kun miehen Teatterin kummitus vol. 2 –konserttisalikiertue rantautuu Vaasaan. Konsertin aikana kuullaan Mustajärven tunnetuimpia hittejä sekä maistiaisia uudelta pitkäsoitolta. Popeda-yhtyeen ikoninen keulahahmo esiintyy tällä kertaa soolona Ari “Kankku” Kankaanpään kitaran säestyksellä. Mustajärven sunnuntaikonsertti 15. maaliskuuta on loppuunmyyty.