Vaasan kaupunginvaltuuston kokousta 23.3. voi seurata nettilähetyksenä

Vaasan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 23.3. klo 17.45 alkaen. Koronavirustilanteen vuoksi yleisöä kehotetaan seuraamaan kokousta kaupungin verkkosivujen kautta. Nettilähetys tulee suorana valtuuston kokouksesta ja alkaa klo 17.45.

Hallituksen toimintaohje yli kymmenen hengen kokoontumisten välttämisestä ei koske kunnan toimielimiä eikä kunnallisen luottamustehtävän hoitamista. Kokousjärjestelyissä on kuitenkin noudatettava varotoimenpiteitä.

Valtuuston kokouksessa ei kätellä. Kokous on siirretty suurempaan tilaan, johon on varattu runsaasti käsidesiä. Valtuutetuille on lähetetty ohjeet huolehtia huolellisesti käsihygieniasta ja noudattaa valtakunnallisia ohjeita mm. matkan jälkeiseen karanteeniin liittyen.Sairaana tai flunssaoireisena ei valtuuston kokoukseen tule osallistua.

Valtuuston esityslistalla ovat välttämättömimmät asiat. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 käyttösuunnitelma, viisi asemakaava-asiaa, Suomi-Rata osakeyhtiöön liittyminen, hallintosäännön muutos sekä varautuminen uhka- jahäiriötilanteisiin.