Vaasan kaupunki aloittaa maanantaina 6.4. soitot ikäihmisille

Vaasan kaupunki aloittaa soittokierroksen yli 85-vuotiaille, jotka eivät jo ole kaupungin palveluiden piirissä. Puheluilla halutaan varmistaa, että ikääntyneet saavat tarvitsemansa avun poikkeusaikana. Soittokierros alkaa maanantaina 6.4.2020. Kaupungin verkkosivuille on koottu tietoa asiointiapua tarjoavista tahoista.

Vaasan kaupunki aloittaa soittokierroksen maanantaina 6.4. kaikille yli 85-vuotiaille, jotka eivät jo ole kaupungin palveluiden piirissä, esimerkiksi kotihoidon asiakkaana tai palvelutalon asukkaana.

- Haluamme varmistaa, että ikääntyneet saavat tarvitsemansa avun nyt poikkeusaikana. Puhelun aikana kartoitamme mahdollisen avun tarpeen ja sen laajuuden, kertoo sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala.

Kaupungilla on jo toiminnassa palvelunumerot kaikille yli 70-vuotiaille, ja niihin voivat kaikki edelleen olla yhteydessä.

- Maanantaina alkavat soitot täydentävät tätä palvelua, jotta voimme ennaltaehkäisevästi tavoittaa apua tarvitsevat, jotka eivät ehkä ole vielä löytäneet palvelunumeroita tai heillä ei ole omaisia ja läheisiä auttamassa, jatkaa Kentala.

- Ikäihmiset ovat koronaviruksen riskiryhmää, ja on erittäin tärkeää, että he välttävät nyt sosiaalisia kontakteja. Haluamme varmistaa, että he ovat myös tietoisia esimerkiksi kauppojen, ravintoloiden ja apteekkien tarjoamista kotiinkuljetuspalveluista. Kotiinkuljetuspalveluita käyttämällä riski tartunnan saamiseen on pienempi, kuin lähtemällä itse kauppaan, muistuttaa johtava ylilääkäri Markku Sirviö.

Vaasassa on noin 700-800 yli 85-vuotiasta. Puheluita tullaan tekemään suuri määrä, joten kaikki ikäihmiset eivät saa puhelua heti maanantain aikana.

- Tavoitteena on saada puhelinkierros käytyä ensi viikon aikana. Puhelut tulevat 06 325 -alkavista numeroista, kertoo Sirviö.

Tarvittaessa ja resurssien mukaan soittokierrosta laajennetaan myöhemmin yli 80-vuotiaisiin ja sen jälkeen yli 75-vuotiaisiin.

Palvelunumerot ja kaupungin verkkosivut

70 vuotta täyttäneille tarkoitettuihin palvelunumeroihin voi soittaa arkipäivinä klo 9 - 12. Palvelunumeroista annetaan neuvontaa esimerkiksi apteekki- ja kauppa-asioinneissa. Palvelunumerot ovat: 040 717 3005 sekä 040 197 8216.

Kaupungin verkkosivuille osoitteeseen vaasa.fi/korona päivitetään aina ajankohtaista tietoa koronavirustilanteeseen liittyen ja tältä sivulta löytyy myös linkki sivulle, jonne on koottu lista ikäihmisille ja riskiryhmille asiointiapua tarjoavista tahoista.

- Kaikilla ikäihmisillä ei ole mahdollisuuksia tai osaamista seurata kaupungin digitaalisia kanavia eikä omaisia, jotka voisivat tehdä tämän heidän puolestaan. Sen takia teemme soittokierroksen, että kukaan ei jäisi yksin ja ilman apua, täsmentää Kentala.