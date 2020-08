Vaasan kaupunki järjestää siivoustalkoot Itämeripäivänä

Uusi koronavirustartunta on todettu 26.8.2020 12:24:46 EEST | Tiedote

Koronavirustartunta on todettu tänään henkilöllä, joka on asioinut vaasalaisessa The Old Irish Pubissa 15.8., Oliver’s Innissä 15.-16.8. klo 22.30-01.00 ja ravintola Jukussa 16.8.2020 klo 12.00-13.00. Tartunnan saanut on asetettu eristykseen ja hän on kotihoidossa.