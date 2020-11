Vaasan kaupunki lanseeraa Vaasa-live - nuorten studio

Vaasan kaupunki lanseeraa yhteistyössä viestintätoimisto Bertills&Jung:n ja kaupungin korkeakoulujen kanssa digitaaliset kaksikieliset some-tapahtumat “Vaasa-live - nuorilta nuorille”. Vaasa-live on nuorten tuottama live-keskustelutilaisuus ja sisältää kokonaisuudessaan kolme jaksoa, jotka pidetään 5.11., 25.11. ja 9.12.

- Tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus nostaa esiin oma äänensä nykyisessä pandemia-tilanteessa, ja keskustella aiheista, jotka heitä mietityttävät. Jokainen jakso tarjoaa mielenkiintoisia vieraita eri aihepiireistä, kertoo Anna Bertills Bertills&Jung:sta, joka on tapahtuman järjestäjä.

Ensimmäisessä jaksossa teemana on “Elämä & Terveys”, ja vieraina studiossa ovat lääkäri Aino Luoma, Pohjanmaan kriisikeskus Valo:n johtaja Anne Salovaara-Kero sekä edustajia opiskelijajärjestöistä. Lähetyksen aikana puhutaan millainen Vaasa on opiskelijakaupunkina nyt, yksinäisyydestä, tulevaisuuden näkymistä sekä huolista, joita korona on tuonut nuorten elämään.

- Koimme tärkeäksi tukea nuorille suunnattua vuorovaikutuksellista korona-ajan some-tapahtumaa. Monet Vaasaan muuttaneet opiskelijat ovat kaukana tukiverkostoistaan, ja uuden tilanteen lisäksi asuvat uudessa kaupungissa. Halusimme tarjota omat some-kanavamme tapahtuman järjestämiselle, jotta kynnys osallistumiseen olisi mahdollisimman pieni, kenelle tahansa nuorelle. Ja live-lähetykseen ovat tietysti kaikki muutkin tervetulleita, sanoo Vaasan kaupungin vs. markkinointiasiantuntija Eevamaria Paasikari.

Ohjelmaa juontavat opiskelijat Jennica Lattunen (Vamk) ja Felicé Hendersson (Novia).

Digitaalista tapahtumaa voi seurata Vaasan kaupungin Instagram-tilillä, sekä Facebookissa. sekä opiskelijajärjestöjen sosiaalisen median kanavissa.