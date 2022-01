Vaasan kaupunki pyytää asukkailta havaintoja Påttin jätevedenpuhdistamon hajuvaikutuksista

Karttapalautepalvelu on avoinna vuoden 2022 ajan. Tarkoitus on saada tietoa eri etäisyyksille ja ilmansuuntiin ulottuvista hajuista eri vuodenaikoina, joten on toivottavaa, että hajuhavaintoja kirjaavat järjestelmään lähiasukkaiden lisäksi myös muut lähialueen toimijat.

Käyttäjä merkitsee sähköiseen järjestelmään hajuhavainnon paikan ja ajankohdan, arvioi hajun voimakkuutta sekä halutessaan lisäksi kirjoittaa vapaamuotoisen kuvauksen hajun luonteesta. Karttapalautepalvelu on käytettävissä sekä tietokoneella, että mobiililaitteiden selaimilla.

Karttapalautepalvelussa vastaajaa pyydetään ilmoittamaan hajuilmoituksen yhteydessä oma nimensä, tavoitteena vähentää mahdollisia asiattomia ilmoituksia. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Vaasan kaupunki. Lisätietoja tietosuojasta löytyy Vaasan kaupungin sivuilta.

Hajutarkkailusta vastaa Ramboll Finland Oy, joka toteuttaa karttapalautepalvelun tulosten analysoinnin lisäksi vuoden 2022 aikana asiantuntijatyönä hajun kenttähavainnointia, hajunäytteenottoa ja hajupitoisuuksien määritystä Påttin puhdistamolla ja sen ympäristössä.

Vaasan kaupunki käyttää hajutarkkailulla kerättyjä tietoja maankäytön suunnittelussa.

Linkki karttapalautepalveluun:

https://is.ramboll.fi/vaasa-hajutarkkailu/