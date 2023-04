Vaasan kaupunki tukee hiihtäjä Joni Mäkeä ja uimari Nader Khalilia kohti arvokisoja

Vaasan kaupunki on sopinut sponsorisopimukset kahden olympialaistason urheilijan kanssa. Joni Mäki hiihti Pekingin talviolympialaisissa 2022 useamman matkan ja saavutti hopeamitalin perinteisen parisprintissä yhdessä Iivo Niskasen kanssa. Nader Khalili ui Tokion paralympialaisissa vuonna 2020.

- Yhteistyö sisältää kaupungin näkyvyyttä kisa-asuissa, sovitun määrän julkaisuja urheilijoiden sosiaalisen median kanavissa sekä osallistumista kaupungin tapahtumiin urheilijan harjoittelu- ja kilpailuaikataulujen puitteissa, viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén kertoo.

Mäellä haastava kausi takana -tähtäin Milanon olympialaisissa

Kulunut hiihtokausi on ollut Joni Mäellehaastava heti harjoituskauden alusta asti.

- Tällä kaudella en päässyt niihin tavoitteisiin, joihin pyrin, mutta muutamia hyviä onnistumisia kaudelle kuitenkin mahtui, Mäki summaa.

- Seuraava kausi tulee olemaan pitkälti pohjien rakentamista kohti seuraavia kahta arvokisakautta kohti. Tärkeimpänä tavoitteena seuraavalle kisakaudelle on saada ehjä harjoituskausi ja sen jälkeen tasainen kisavire.

Mäen tähtäimessä on kansainvälisissä kisoissa menestyminen ja tietysti Milanon talviolympialaiset vuonna 2026, mutta myös SM-kisat ovat seuraavalla kaudella tärkeitä.

- On mukava päästä tekemään yhteistyötä lapsuuden kotikaupungin Vaasan kanssa. Täällä olen ottanut urheilu-urani ensimmäiset askeleet ja saanut palon liikkumiseen, Mäki hymyilee.

Khalili tavoittelee Pariisin paralympialaisten kisarajan alitusta

Parauimari Nader Khalili kuuluu parauinnin A-maajoukkueeseen ja hän on tällä hetkellä maailmantilaston 13. sijalla 200 metrin vapaauinnissa.

- Alkuvuoden hankaluuksien jälkeen Nader on päässyt uimaan muutaman kovatasoisen kisan ja alitti Manchesterin MM-kisojen B-rajan 200 m vapaauinnissa. A-rajakaan ole kovin kaukana, Khalilin äiti Anne Kulmala kertoo.

Tavoitteena kuluvalle kaudelle on A-rajan alitus MM-kisoihin sekä tietysti myös ensi vuoden Pariisin paralympialaisten kisarajan alitus.

- Sekä MM-kisojen että paralympialaisten kisarajat ovat kivikovat, mutta suunta on oikea. Nader on pystynyt tekemään lähes joka kisassa uusia ennätyksiä ja tekniikka ja nopeus ovat kehittyneet, joten tavoite on realistinen, Kulmala lisää.

Paralympiakomitea on valinnut Khalilin edustamaan Suomea Virtuksen Global Games 2023 kisoihin Ranskaan kesäkuun alussa. Kisat ovat monilajikisat ja Suomesta osallistuu Khalilin lisäksi kisoihin keihäänheittäjä ja pöytätenniksen pelaaja. Pitkän tähtäimen tavoitteena on Los Angelesin Paralympialaiset 2028.

- Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä Vaasan kaupungin kanssa. Kaupungissa on hyvät harjoittelumahdollisuudet, koska altaassa on 50 metrin rata ja kuntosali samassa rakennuksessa. Yhteistyö mahdollistaa Naderille osallistumisen useampaan kovaan kansainväliseen kilpailuun, jossa on mahdollista saavuttaa edustus Pariisin Olympialaisiin.Arvostamme sitä, että paraurheilija pääsee edustamaan kotikaupunkiaan näin merkittävällä tavalla, Kulmala kiittelee.

Esikuvia lapsille ja nuorille

- On hienoa, että saamme tehdä yhteistyötä ja tukea lahjakkaita urheilijoita kohti arvokisoja. Mäki ja Khalili ovat tärkeitä esikuvia vaasalaisille lapsille ja nuorille. He kannustavat omalla esimerkillään lapsia ja nuoria liikkumaan ja urheilemaan, liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen kertoo.

- Mäki ja Khalili ovat myös molemmat toteuttamassa rohkeasti omia unelmiaan urheilun parissa, mutta huipputasolle pääseminen vaatii kovaa työtä ja sitoutumista. Myös tämä on tärkeä viesti lapsille ja nuorille, Forsén lisää.

Mäen sopimuskausi jatkuu vuoden 2026 Milanon talviolympialaisiin saakka ja sponsorisopimuksen kustannus tältä ajalta on yhteensä 14 000 €.

Nader Khalilin sopimuskausi on vuoden 2024 Pariisin paralympialaisiin saakka, sponsorisopimuksen kustannus on yhteensä 5 500 €.