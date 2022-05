Vaasan keskustan elinvoima edelleen hyvää tasoa valtakunnallisesti

Visit Vaasan ja Vaasan kaupungin kaupunkiympäristön teettämän elinvoimalaskennan tulosten mukaan Vaasan keskustan elinvoima on edelleen hyvällä tasolla. Keskustan elinvoimaluku (2,971) laski kuitenkin hieman viime vuodesta (3,119).

Elinvoimaluku on valtakunnallisesti tärkeä vertailuluku. Vastaava keskustan elinvoimalaskenta tehdään noin 40 kaupungissa. Elinvoimaluku lasketaan vähentämällä lauantaina palvelevien yritysten määrästä tyhjät tilat, ja suhteuttamalla luku kunnan asukaslukuun.

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n valtakunnallisessa vertailussa keväällä 2022 elinvoimaluku oli kaupungeissa keskimäärin 2,47. Kaikki kaupungit huomioiden laskua oli viime vuodesta keskimäärin -2,3 prosenttia. Vain muutamassa kaupunkikeskustassa mitattiin positiivinen kehitysluku.

Etätyöt ja kaupan murros vaikuttavat

Viimeisen kahden vuoden aikana kauppojen osuus kaikista liiketiloista on laskenut Vaasan keskustassa ja Kivihaassa, mutta puolestaan noussut Klemettilässä. Ravintoloiden osuus on taas noussut keskustassa ja Klemettilässä. Tyhjien liiketilojen osuus on kasvanut keskustassa ja Klemettilässä. Kun keskustan elinvoima on täten hieman hiipunut, on Kivihaan ja Klemettilän noussut. Maaliskuussa 2022 Vaasan keskustassa, Kivihaassa ja Klemettilässä oli yhteensä kauppoja 205 ja ravintoloita 108 kappaletta. Kaupoista keskustassa sijaitsi 163 ja ravintoloista 93.

– Valtakunnallisesti olemme edelleen paremmassa asemassa kuin moni muu kaupunki, sillä kauppojen ja ravintoloiden osuus liiketiloista on Vaasan keskustassa edelleen yli 50 prosenttia. Valtakunnallisesti luku on noin 44 prosenttia, sanoo Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson.

Tyhjiä liiketiloja Vaasassa on 63 kappaletta eli 12 prosenttia, kun valtakunnallisesti luku on 11,4 prosenttia liiketiloista.

Eniten kahden vuoden sisällä keskustasta ovat vähentyneet muotiin ja asusteisiin keskittyvät liikkeet (- 9 kpl) ja vapaa-ajan kaupat (- 6 kpl). Toimistotilat ovat lisääntyneet keskustassa. Vaasassa tyhjät liiketilat lisääntyivät 5 kappaleella vuodesta 2021.

– Elinvoiman laskuun ja tyhjiin liikehuoneistoihin vaikuttavat paljolti kaupan kiihtyvä murros ja etätöiden suosio. Verkkokaupan suosion jatkuva lisääntyminen syö kivijalkakauppaa. Myös se, että ihmiset jäävät etätöihin vie asiakkaita ravintoloilta ja kaupoilta keskustoissa, Jansson analysoi.

Vaasan keskustaa kehitetään aktiivisesti

Vaasan keskustaa on myös arvioitu Vartin keskusta -tarkastelun avulla. Tarkastelussa on laskettu keskustan asukkaat ja työpaikat yhden kilometrin säteellä keskustan keskipisteestä. Elinvoiman kannalta on tärkeää, että keskustassa asuu ja työskentelee mahdollisimman paljon asukkaita, jotka käyttävät ensisijaisesti keskustan palveluita.

Asukkaiden määrä Vaasan keskustassa on kasvanut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Työpaikkojen määrä on vaihdellut ja vuoden 2007 huipputason jälkeen laskenut. Eri kaupunkien kesken luvuissa on suurta hajontaa.

Vaasan keskustan kehittämiseksi on käynnissä useampia hankkeita, kuten kävelykeskustan laajentaminen ja kauppatorin suunnittelukilpailu.

– Molempien hankkeiden tarkoituksena on parantaa kävelykeskustan viihtyisyyttä, toiminnallisuutta, elinvoimaa ja saavutettavuutta. Kauppatorin suunnittelukilpailun suunnitelmia pääsee jokainen kommentoimaan heinä-elokuussa ja voittaja valitaan syksyn aikana. Ydinkeskustaan investoidaan tänä vuonna yhdessä elinkeinoelämän kanssa liki 10 miljoonaa euroa, kertoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä.

Myös tapahtumat ja elämykset ovat tärkeitä.

– Ihmiset tulevat keskustaan, kauppoihin ja ravintoloihin, kun tapahtuu jotain. On tärkeää, että kehitämme tapahtumia ja elämyksiä aktiivisesti. Koronarajoitusten jälkeen ihmiset haluavat kohdata ja nauttia livetapahtumista, Jansson muistuttaa.

Elinvoimalaskennan on toteuttanut FM Martti Wilhelms TietojärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:stä maaliskuussa 2022. Vaasan keskustan elinvoimaa on seurattu vuodesta 2017 alkaen. Kivihaka ja Klemettilä on liitetty laskentaan vuodesta 2018.