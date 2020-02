Vaasan keskustassa aiempaa enemmän yrityksiä – ravintolat, kahvilat ja hyvinvointipalvelut lisääntyneet 

Valtakunnallisen elinvoimalaskennan tulosten mukaan Vaasan keskustan elinvoima on edelleen korkealla tasolla. Keskustassa on aiempaa enemmän yrityksiä. Liiketiloissa näkyy erityisesti ravintoloiden, kahviloiden, kauneuden ja hyvinvoinnin palveluiden osuuden kasvu.

Visit Vaasan ja Vaasan kaupungin teknisen toimen teettämän elinvoimalaskennan tulosten mukaan Vaasan keskustan elinvoimaluku on edelleen korkealla tasolla. Vaasan keskustan elinvoimaluku on nyt 3,415. Viime vuonna vastaava luku oli 3,696.

Elinvoimaluku on valtakunnallisesti tärkein vertailuluku. Vastaava keskustan elinvoimalaskenta tehdään yli 40 kaupungissa. Elinvoimaluku lasketaan vähentämällä lauantaina palvelevien yritysten määrästä tyhjät tilat, ja suhteuttamalla luku kunnan asukaslukuun.

Elävät Kaupunkikeskustat ry:n valtakunnallisessa vertailussa keväällä 2019 elinvoimaluvun laskuprosentti oli isoimmissa kaupungeissa keskimäärin lähes 5 %. Kaikki kaupungit huomioiden laskua on keskimäärin 7,6 %. Vain muutamassa kaupunkikeskustassa mitattiin positiivinen kehitysluku.

Kuluttajat hakevat Vaasan keskustasta elämyksiä ja palveluita

Vaasan elinvoimalaskennan tulosten mukaan yritysten määrä keskustassa on lisääntynyt 40:lla vuodesta 2016 vuoteen 2019.

Keskustan liiketiloissa näkyy erityisesti ravintoloiden, kahviloiden, kauneuden ja hyvinvoinnin palveluiden osuuden kasvu.

– Keskustassa elämysten ja fyysistä läsnäoloa vaativien palveluiden merkitys on noussut. Se on kohtaamista, jota ei voi siirtää verkkoon, Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson analysoi.

Elinvoimalaskennan tulosten mukaan valtakunnallisesti kauppojen vähentyessä ravintoloiden ja kahviloiden suhteellinen osuus keskustoissa on lisääntynyt, näin myös Vaasassa. Kaupan liiton vuoden 2019 ennusteen mukaan jopa 40 % vähittäiskaupoista voi kadota seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Myös kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut. – Nyt halutaan elämyksiä ja palvelua. Vaasan keskustaan voisi tulla lisääkin elämyksiä, Jansson sanoo.

Sisustamisen ja kodin tarvikkeiden liikkeitä on keskustassa vähemmän kuin aiemmin. Erikoisliikkeiden määrä keskustassa on pysynyt ennallaan. Vain arkisin käytössä olevien tilojen, kuten toimistojen ja työtilojen, osuus on kasvanut. Lauantaisin palvelevien kauppojen ja ravintoloiden osuus on laskenut keskustassa ja Kivihaassa ja noussut hieman Klemettilässä.

– Kaupan palveluiden murroksesta huolimatta Vaasan kaupungin pysäköintitulot ovat hienoisessa kasvussa. Tämä selittyy keskustan muiden palveluiden lisääntyneenä käyttönä, teknisen toimen johtaja Markku Järvelä kertoo.

Elinvoimalaskennan on toteuttanut FM Martti Wilhelms TietojärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:stä joulukuussa 2019.

Elinvoimalaskennan tulokset 27.1.2020