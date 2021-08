Vaasan kirjallisuusfestivaali tulossa syksyllä – teemana rytmi

Jaa

Vaikka kesä on kauneimmillaan, syksyn kirjallisuusfestivaalia valmistellaan jo vauhdilla. Tämän vuoden festivaaliteema on rytmi. LittFest järjestetään Vaasassa 11.–14.11.2021.

Kaksikielinen kirjallisuusfestivaali tuo Vaasaan jälleen huippukattauksen kirjailijoita 11.–14.11.2021.

– Tässä vaiheessa festivaalin järjestämistä voimme paljastaa kolme loistavaa kirjailijavierasta, kertoo kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Hassam Blasim, Karen Smirnoff ja Sirpa Kähkönen

Hassam Blasim on irakilaissyntyinen ja sittemmin helsinkiläistynyt kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja- ja ohjaaja. Blasim on voittanut brittiläisen The Independent -lehden arvostetun käännöskirjapalkinnon. Hänen teoksistaan on suomennettu Vapaudenaukion mielipuoli, Irakin Purkkajeesus ja Allah99. Blasimin uusin romaani Kelloja ja vieraita ilmestyy syksyllä 2021.

Ruotsista Vaasaan saapuu ajankohtainen Karen Smirnoff, jonka voimakas ja hurja esikoisromaani on innostanut sekä kriitikoita että yleisöä. Lähdin veljen luo avaa trilogian, jonka toinen osa ilmestyy suomeksi ensi vuonna. Teos oli August-palkintoehdokkaana vuonna 2018.

Viime vuonna aloitettu yhteistyö Vaasan kaupunginorkesterin kanssa saa jatkoa, kun kirjailija Sirpa Kähkönen nähdään lavalla muusikoiden kanssa. Kähkösen uusin romaani Vihreä Sali ilmestyy syyskuussa 2021 ja jatkaa rakastettua Kuopio-sarjaa.

Nuorille ohjelmaa jo syyskuussa

LittFest ottaa varaslähdön jo syyskuussa, kun nuorille järjestetään LittFestin etkot yhteistyössä vaasalaisen kustantaja ja kirjailija Tiina Hautalan kanssa. Luvassa on kiinnostavia keskusteluja kirjastossa sekä työpajoja oppilaitoksissa. Lasten ohjelman vuoro on varsinaisen LittFestin yhteydessä marraskuussa.

Tämän vuoden festivaali pyritään järjestämään lähitapaamisina, mutta tapahtumaa valmistellaan niin, että se on mahdollista toteuttaa etäfestivaalina tai hybriditapahtumana.

Ohjelma täydentyy ja monipuolistuu syksyn mittaan, ja siitä tiedotetaan Vaasan kaupunginkirjaston eri kanavissa.