Vaasan kuorofestivaali järjestetään 18.–21.5.2023 – kuorojen ilmoittautuminen on alkanut

Keväinen Vaasa täyttyy jälleen kuorolaulusta, kun Vaasan Kuorofestivaali XXIX järjestetään 29. kerran 18.–21.5.2023. Pääkonserteissa on monipuolisesti mukana suomalaisia huippukuoroja ja festivaalilla kuullaan myös ruotsalaisen säveltäjän Jacob Mühlradin kansainvälisen tilausteoksen kantaesitys. Kuorojen ilmoittautuminen on myös avattu ja ilmoittautumisaikaa on 31.1.2023 saakka.

– Festivaalin viimekeväinen paluu koronapandemian jälkeen oli erittäin onnistunut ja on ollut ilo päästä jälleen suunnittelemaan uutta festivaalia, kommentoi festivaalin taiteellinen johtaja Kristian Heberg. Kuorofestivaali tuo Vaasaan pääesiintyjinä muun muassa helsinkiläisen Kamarikuoro Kampin Laulun sekä Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehet. Kampin Laulu on ollut mukana tilaamassa uutta kuoroteosta ruotsalaiselta Jacob Mühlradilta ja teoksen tilanneet kuorot kantaesittävät teoksen neljällä eri mantereella toukokuussa 2023. – Konsertissa kuullaan Mühlradin kantaesityksen lisäksi myös kattava otos suomalaista kuoromusiikkia kuten Toivo Kuulaa, Einojuhani Rautavaaraa, Teemu Tommolaa ja Heta Ahoa, kertoo Kampin Laulun taiteellinen johtaja Saara Aittakumpu. Lastenkonsertteja, uutta mieskuoro-ohjelmistoa sekä kevyempää tunnelmaa Useimmille lapsille ja lapsenmielisille vuoden 2019 lastenmusiikkitekijänä palkitun Tuomo Rannankarin musiikki on tv:stä tuttua. Vaasassa kuullaan Sininen Pallo -konserttikokonaisuus, jossa Tuomon kanssa lavalle nousevat Vaasan kaupunginorkesteri sekä Vaasan musiikkiluokkien lapsikuoro. Tuomon taidokas kitaransoitto, lämmin lauluääni ja lapsia kuulijoina arvostava henki korostavat laulujen tärkeitä, aikuisiakin koskettavia aiheita. Konsertin laulut käsittelevät niin kiusaamista, hyviä tapoja kuin ilmastonmuutostakin. Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehet on toiminut vuodesta 2017 lähtien Suomen Mieskuoroliiton taiteellisen johtajan Paavo Hyökin johdolla. Periodiluonteisesti toimivan kuoron tarkoituksena on tarjota taitaville mieskuorolaulajille ja mieskuorojen johtajille ammattimainen työympäristö, jonka hedelmiä kuullaan vuosittain harjoitusperiodien yhteydessä järjestettävissä konserteissa ympäri Suomea. Vuonna 2023 Liiton Miehet nauhoittaa ja julkaisee uuden äänitteen, jonka kaikki kappaleet ovat ensilevytyksiä. Levyn julkaisukonsertti on Vaasan kuorofestivaaleilla perjantaina 19.5.2023. Kuorofestivaalin ohjelmisto on tälläkin kertaa monipuolinen ja ohjelmistosta löytyy myös kevyempää tunnelmaa sekä pääkonserteista että myös festivaali-iltamista, jotka keväällä 2022 olivat yleisömenestys Villa Sandvikenissa. Pääkonserttien lipunmyynti alkaa tammikuussa 2023 ja kuorojen ilmoittautuminen on avoinna 31.1.2023 saakka Vaasan kuorofestivaalin nettisivuilla. – Viime toukokuussa mukana oli lähes 60 kuoroa tai lauluyhtyettä ympäri Suomen ja nyt on oiva aika alkaa suunnitella ensi kevään reissua ja ilmoittautua mukaan kevään aurinkoisimmalle kuorofestarille Vaasaan, vinkkaa kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

