Vaasan, matkailun ja seudun uuden verkkopalvelun kehitysversio on avattu

Vaasan kaupunki, Visit Vaasa, Vaasan seutu ja Merenkurkun saaristo julkaisevat uuden yhteisen verkkopalvelun syksyllä 2019. Sivustosta on julkaistu nyt kehitysversio, jonka tavoitteena on kerätä palautetta sivuston käyttäjiltä. Kehitysversio on osoitteessa beta.vaasa.fi

Vaasan seudun asukkaita, alueelle tulevia matkailijoita sekä yrittäjiä palvellaan jatkossa yhden sivuston kautta osoitteessa vaasa.fi. Myös kaikki seudun tapahtumat löytyvät tämän sivuston kautta. Tutut osoitteet vaasanseutu.fi, visitvaasa.fi ja merenkurkku.fi toimivat jatkossakin. Tavoitteena parantaa palvelua ja seudun vetovoimaa Uuden verkkopalvelun projektipäällikkö Tiina Salonen kertoo käyttäjämäärien kasvavan huomattavasti, kun käyttäjät ohjataan yhdelle sivustolle. – Parannamme sivuston käyttäjien palvelua, kun kaikki tieto löytyy selkeästi yhdestä paikasta. Tiiviimmällä yhteistyöllä haluamme vahvistaa Vaasan ja Vaasan seudun vetovoimaa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, Salonen jatkaa. Yhteistyöllä parempaa palvelua käyttäjille Uusi verkkopalvelu on valtakunnallisestikin ainutlaatuisen yhteistyön tulos. Mukana olleiden organisaatioiden tiivis yhteistyö näkyy sivuston käyttäjille parempana palveluna. – Esimerkiksi kaikki seudun luontopolut löytyvät jatkossa yhdestä paikasta. Tähän saakka niitä on esitelty eri sivustoilla sen mukaisesti, mikä organisaatio vastaa polun ylläpidosta. Olemme työstäneet sisältöjä organisaatiorajat ylittävissä teemaryhmissä, kuvailee Salonen. Kehitysversiosta toivotaan runsaasti palautetta Uudesta verkkopalvelusta on julkaistu kehitysversio osoitteessa beta.vaasa.fi. Koska kyseessä on kehitysversio, sisältöjä täydennetään vielä, ja kaikista sivuista ei ole tarjolla kaikkia kieliversioita. Kehitysversion julkaisun tavoitteena on palvella erityisesti kesän matkailijoita ja kerätä käyttäjiltä palautetta syksyn julkaisua varten. – Jo sivuston konseptoinnista lähtien olemme testanneet sivuston prototyyppiä tärkeimmillä käyttäjäryhmillä: asukkailla, matkailijoilla ja yrittäjillä. Palautteen perusteella on tehty muutoksia sivustoon. Nyt haluamme kuulla palautetta mahdollisimman laajasti tästä kehitysversiosta, jotta voimme tehdä vielä tarvittavat muutokset ennen sivuston julkaisua, kertoo Salonen.

