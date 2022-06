Vaasan monikulttuurisuusneuvosto ottaa kantaa hyvien väestösuhteiden puolesta

- Halusimme tehdä kannanoton siksi, että hyvien väestösuhteiden rakentaminen ja rasismin vastustaminen ovat meidän kaikkien asia. Me kaikki voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen, kuinka syrjimätön ja yhdenvertainen kaupunkimme on, kertoo monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtaja Lotta Alhonnoro.

Kannanotossa otetaan esille hyvien väestösuhteiden edistämisen tärkeys ja kaupunkilaisten välisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden edistäminen.

Neuvosto muistuttaa, että Vaasan kaupungin strategian yksi kärkitavoite on olla turvallinen kaupunki, jossa on Suomen onnellisimmat asukkaat. Onnellisessa ja turvallisessa kaupungissa jokainen saa elää rauhassa ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on, kokea elämänsä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi.

Vaasan kaupunki on myös sitoutunut Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun käynnistämän Olen antirasisti -kampanjan toimeenpanoon. Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia tekemään konkreettisia antirasistisia tekoja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta.

- Rasismiin tulee aina puuttua ja lapsillekin opettaa, että kaikessa kiusaamisessa on nollatoleranssi. Tekojen ei tarvitse olla suuria, vaan jokainen voi vaikuttaa arjessaan hyvään vuorovaikutukseen ja toisten huomioonottamiseen, kiteyttää Alhonnoro.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan monikulttuurisuusneuvoston sivuilta www.vaasa.fi/monikulttuurisuusneuvosto